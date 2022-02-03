Apple перестала подписывать iOS 15.2.1 и iPadOS 15.2.1, как и все более старые версии ПО. Об этом сообщает iDownloadBlog.
Речь идет о цифровых сертификатах для iOS и iPadOS — их выдает сервер Apple каждому, кто пытается обновить ПО на своем iPhone или iPad, или же восстановить его. Установить iOS/iPadOS 15.2.1 больше не получится, так как для нее Apple сертификатов больше не выдает — ОС признана небезопасной и больше не поддерживается компанией. Всем, кто захочет на ней оставаться, смартфон или планшет будет настоятельно рекомендовать обновиться до iOS 15.3 или более новой версии.
Обычно откат до старых версий iOS используют фанаты джейлбрейка. Поскольку разработчикам требуется время, чтобы найти в новых версиях iOS эксплойты и превратить их в инструмент для взлома iPhone или iPad, выход джейлбрейк-утилит всегда происходит «с отставанием». Поэтому пользователям приходится либо подолгу «сидеть» на старых версиях и тщательно избегать официальных апдейтов, либо откатывать устройство после выхода утилиты. Второй вариант теперь невозможен.
Ранее мы рассказали, что в iOS/iPadOS 15.3 Apple исправила немало ошибок и уязвимостей: хотя новых функций не представлено, объем апдейта у некоторых пользователей доходил до 5 Гб. Обновление macOS Monterey 12.2 «сломало» cовместимые Mac. А вот iOS/iPadOS 15.4 оказалась богата на нововведения.
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