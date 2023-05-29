Apple «зажала» для фанатов крутой рестайлинг своей фирменной зарядки для iPhone

Олег

MagSafe

Фото: Twitter

Компания Apple создала прототипы цветных зарядок MagSafe для iPhone, но так и не выпустила их. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, инсайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте @KotusamiSan фотографию зарядного устройства MagSafe в золотом цвете. Он написал, что Apple планировала выпустить цветные версии таких зарядок, но так и не сделала этого.

Напомним, что в прошлом году вышел MacBook Air в четырех цветах, в комплект к которому поставлялись кабели MagSafe 3 в цвет корпуса. Инсайдер утверждает, что невышедшие зарядки для iPhone должны были быть с такими же кабелями, а алюминиевые шайбы планировалось сделать более насыщенными. На фото изображен зарядник в цвете Starlight.

На текущий момент неясно, будут ли когда-то выпущены цветные зарядные устройства MagSafe для iPhone. Если это произойдет, они неплохо разнообразят юзер-экспириенс и домашний интерьер фанатов Apple. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+547
franzisonfire
Прям фанаты есть такие ? Которые ну прям не 1 штуку пользуют а весь шлак прям с чехлами и ремешками скупают?)
2 часа назад в 18:18
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