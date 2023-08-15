В «Авито Доставке» появилась оплата заказа при получении

Фото: Авито



«Авито» внедряет постоплату для заказов через собственную «Доставку». Об этом пишет официальный Telegram-канал компании.



До сих пор сделка через «Авито Доставку» происходила следующим образом: покупатель выбирал товар, совершал оплату его в приложении или на сайте «Авито», после чего сервис замораживал средства, пока покупка не приедет. Согласно источнику, теперь покупателям будет доступна оплата при получении заказа.











Опцией можно воспользоваться при выборе отделения «Почты России» в качестве пункта выдачи. Когда заказ приедет, покупатель сможет проверить его в отделении на соответствие описанию и отсутствие повреждений при доставке. Средства спишутся с карты после того, как заказ будет выдан.



Купить товар с оплатой при получении можно, если у объявления нет пометки «14 дней на возврат», оформить получится не более трех заказов одновременно. Опцией можно воспользоваться при выборе отделения «Почты России» в качестве пункта выдачи. Когда заказ приедет, покупатель сможет проверить его в отделении на соответствие описанию и отсутствие повреждений при доставке. Средства спишутся с карты после того, как заказ будет выдан.Купить товар с оплатой при получении можно, если у объявления нет пометки «14 дней на возврат», оформить получится не более трех заказов одновременно.