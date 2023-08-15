В «Авито Доставке» появилась оплата заказа при получении

Олег

Авито

Фото: Авито

«Авито» внедряет постоплату для заказов через собственную «Доставку». Об этом пишет официальный Telegram-канал компании.

До сих пор сделка через «Авито Доставку» происходила следующим образом: покупатель выбирал товар, совершал оплату его в приложении или на сайте «Авито», после чего сервис замораживал средства, пока покупка не приедет. Согласно источнику, теперь покупателям будет доступна оплата при получении заказа.

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Авито

Опцией можно воспользоваться при выборе отделения «Почты России» в качестве пункта выдачи. Когда заказ приедет, покупатель сможет проверить его в отделении на соответствие описанию и отсутствие повреждений при доставке. Средства спишутся с карты после того, как заказ будет выдан.

Купить товар с оплатой при получении можно, если у объявления нет пометки «14 дней на возврат», оформить получится не более трех заказов одновременно. 

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Источник:
Авито
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Комментарии

tellurian
+4940
tellurian
Главное чтобы обмана не было в самом отделении. Народ же хитрый.
2 часа назад в 17:02
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