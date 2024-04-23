Авито и Фонд «Обнажённые сердца» провели благотворительный вечер в поддержку аутичных детей и их семей

Наталья Водянова, Александр Цыпкин, и актеры из «Слова пацана» Лев Зулькарнаев и Ярослав Могильников кастомизировали дождевики для проекта 22 апреля в офисе Авито состоялся благотворительный вечер в поддержку проекта «Человек дождя», который компания запустила вместе с фондом «Обнажённые сердца», созданным Натальей Водяновой. Фонд помогает семьям, воспитывающим детей с аутизмом и другими нарушениями развития. Сердцем проекта стала коллекция дождевиков, дизайн которых создан на основе рисунков детей-подопечных фонда. Пять из них кастомизировали супермодель Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев (Зима) и Ярослав Могильников (Ералаш). Все дождевики можно купить на странице фонда на Авито. Средства от их продажи пойдут на развитие программ фонда. Мероприятие посетили инфлюенсеры и звездные гости, среди которых: телеведущие Алла Михеева и Аврора, журналистки Лаура Джугелия и Мадонна Мур, актрисы Ксения Суркова и Вера Вольт, инфлюенсер Алина Рюмшина. Для самых маленьких гостей на мероприятии были организованы творческие мастер-классы. На сцене выступили Оля Краснова, участница проекта «‎Голоса Большой Страны», полуфиналистка белорусского Factor.by и Юнисель Гонсалес, участник шоу «Голос».



Сергей Пивень, управляющий партнер Авито:

«Авито уже давно стал народным брендом, поэтому мы чувствуем сильную эмоциональную связь с нашими пользователями. Название проекта “Человек дождя” напоминает историю о том, как постепенное узнавание и понимание другого человека ведет сначала к его принятию, а потом и любви. И способствует внутренней трансформации главного героя, который становится лучшим человеком, чем был до этого. Для нас ровно в этом заключается смысл и нашего совместного проекта с фондом “Обнаженные сердца”. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали, что значит жить с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знание приведет к пониманию и принятию. И в конце концов сделает всех нас немного лучше».

Коллекция дождевиков была презентована в рамках показа от детского модельного агентства BambiManagement Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями агентства на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнажённые сердца» и их родители.

Ася Залогина, президент Фонда «Обнажённые сердца»:

«Неслучайно презентация совместной коллекции Фонда «Обнажённые сердца» и Авито проходит в апреле, ведь это всемирный месяц информирования об аутизме - самой распространенной особенности развития. Яркая акция «Человек дождя», где участвовали дети с аутизмом не только поможет фонду реализовать программы помощи для детей с этим нарушением, но и распространить информацию о нем, рассказать обществу об аутичных людях. Таким образом вместе с Авито мы помогаем нашему обществу становиться более инклюзивным, открытым к людям с любыми особенностями».



В мероприятии принял участие также председатель поисково-спасательного отряда “ЛизаАлерт” Григорий Сергеев, который рассказал об особенностях поисков детей с РАС и о сотрудничестве отряда и Авито:

«Мы работаем с Авито уже два года - они помогают нам находить жилье в местах помощи и реализовали на платформе специальный инструмент для товарной помощи отряду. Поиски особенных детей - для нас это особая категория, это сложно, мы много лет разрабатывали инструменты и алгоритмы для такого типа поисков. Сейчас в большинстве случаев все заканчивается хорошо, но всегда это страшное напряжение и зона особой ответственности. Большое спасибо Авито за то, что они реализуют такие большие добрые проекты. На нашем примере могу сказать, что социальные проекты у них получаются».

Помочь Фонду «Обнажённые сердца» сможет каждый желающий: приобрести дождевики из коллекции и кастомизированные дождевики можно на странице Фонда на Авито

Дождевики созданы в 6 цветах для взрослых и детей. В наборе к каждому плащу предлагаются маркеры для кастомизации и дополнения принта собственными рисунками. С созданием дизайна коллекции помогала друг Фонда Наташа Туровникова.

Первый детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой, Невой Портман, был продан во время благотворительного вечера в рамках аукциона за 25 тысяч рублей. В течение недели на аукцион в социальных сетях Авито будут выставлены еще четыре кастомизированныхдождевика: от основателя фонда, Натальи Водяновой, писателя Александра Цыпкина и актеров сериала «Слово пацана» Льва Зулькарнаева (Зима) и Ярослава Могильникова (Ералаш).

Авито и Фонд «Обнажённые сердца» начали сотрудничество в 2022 году. Фонд уже подключен к двум благотворительным механикам – «Знак добра» и «1 рубль с платного размещения». Список совместных проектов будет расширяться: так, сейчас готовятся тестовые образцы мерча, который дополнит коллекцию. Таким образом, платформа и Фонд увеличат количество партнерских инициатив и объем пожертвований. До конца года Авито и Фонд «Обнажённые сердца» намерены запустить совместный проект в области цифровой грамотности и разработать учебное пособие, помогающее адаптироваться в онлайн среде детям с особенностями.

Ролик Натальи Водяновой

Ролик Александра Цыпкина

Ролик Льва Зулькарнаева

Ролик Ярослава Могильникова

Общий ролик с кастомизацией знаменитостей

Фотографии мероприятия

Показ коллекции

Фотографии коллекции дождевиков

Фотографии кастомизированных дождевиков

Видеоролик мероприятия

Общий ролик с семьями подопечных фонда о проекте