«„Авито“ всегда был и есть лидером в онлайн-недвижимости России. Роль лидера накладывает ответственность двигать рынок вперед. Сегодня каждая вторая квартира в России уже продается на „Авито“, более 480 тысяч продавцов и арендодателей работают на платформе, где размещено 2,2 миллиона объявлений, а более 40 млн пользователей заходят ежемесячно в раздел „Недвижимость“. Команда „Авито Недвижимости“ уже достигла многого: мы сделали поиск жилья простым, обеспечили самый широкий выбор и уверенность в том, что пользователи не пропустят лучший для своей семьи вариант. Несмотря на большие успехи, мы видим, как можем сделать поиск и процесс выбора еще удобнее. И это скоро станет заметно в продукте.

Это лишь начало. Пришло время значительно расширить и количество, и качество предлагаемых услуг. Наша задача — предугадать и обеспечить любой запрос пользователя на его пути к транзакции наилучшим образом. Неважно, хочет он пройти этот путь самостоятельно или с помощью профессионалов рынка: риелторов, застройщиков, агентств, управляющих компаний. Мы верим, что наша ответственность — сопровождать пользователя во время самой важной сделки в его жизни и снабжать его всеми инструментами, чтобы она прошла быстро, выгодно и безопасно. Мы хотим раскрыть весь потенциал предложений в сегменте недвижимости и верим, что, увеличивая прозрачность и ликвидность рынка, увеличим количество происходящих на нем сделок. Так выиграют все: и собственники недвижимости, и покупатели, и профессиональные участники рынка, у которых вырастут объемы бизнеса».

«Я рад и горд, что Анджей присоединился к команде „Авито“ в роли управляющего директора „Авито Недвижимости“. Его предшественник Иван Дубровин добился существенных успехов в рамках бизнес-модели классифайд, а сейчас мы подошли к очень важному этапу развития — в сторону сделки и входа в новые бизнес-модели, расширяя роль, которую мы играем в жизни клиентов. Это серьезный вызов, особенно в таком крупном и сложном бизнесе. Я уверен, что огромный предпринимательский опыт Анджея в цифровых проектах в области недвижимости на различных рынках мира от Восточной Европы до Ближнего Востока поможет „Авито“ укрепить свое лидерство на рынке недвижимости РФ и запускать новые инновационные продукты для наших клиентов».

«„Авито“ — крутейшая компания, где каждый день тебя окружают не просто сильнейшие профессионалы рынка, но и друзья, единомышленники, объединенные общей миссией и культурой. Я безумно рад этому многолетнему путешествию с „Авито“ в роли лидера вертикали „Недвижимость“ и горжусь результатами команды. Мы — безусловный федеральный лидер рынка с кратным отрывом от конкурентов, наши продуктовые запуски кардинально повлияли на опыт россиян, у нас есть четкая стратегия, которую поддерживает акционер… И самое удивительное, что это только начало! Я рад, что на следующем этапе руководителем „Авито Недвижимости“ станет именно Анджей, который принял вызов и из позиции советника, внешнего эксперта и друга вертикали органично перешел в операционную роль. Я покидаю „Авито Недвижимость“ с благодарностью, уверенным в команде и ее лидере и в ближайшее время возьму паузу для фокуса на собственных проектах, семье и реализации отложенных желаний, например, обучения или покупки игровой приставки. Может, даже приобрету загородную недвижимость… Где? Конечно, на „Авито“!»







«Авито Недвижимость» фокусируется на стратегическом масштабировании бизнеса и инвестициях в расширение спектра услуг на платформе. Приоритетом стратегии станет цифровизация и расширение сервисов и предложений для сегмента недвижимости. Изменения будут проводиться под руководством Анджея Олейника, нового управляющего директора «Авито Недвижимости».Анджей Олейник в 2021 году присоединился к команде как член консультационного совета «Авито Недвижимость». Анджей родился в Польше, свободно говорит на русском языке. Начал свою карьеру в сфере венчурного капитала и прямых инвестиций, работал в инвестиционных фондах в Польше, является консультантом, бизнес-ангелом и членом Советов директоров в нескольких стартапах. Был одним из основателей и топ-менеджером одного из самых успешных банковских проектов в Европе. Участвовал на разных управляющих ролях по построению компаний в сферах финансов, электронной коммерции, диджитал-маркетинга и цифровой недвижимости на рынках Восточной Европы и Азии. С 2013 г. является экспертом в сфере диджитализации мирового рынка недвижимости.В роли управляющего директора «Авито Недвижимости» Анджей Олейник будет отвечать за стремительно развивающийся бизнес и его цифровую трансформацию: наполнение новыми сервисами и развитие технологичности платформы.Анджей Олейник:Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито»:Иван Дубровин, управляющий кo-директор «Авито Недвижимость»:Для поддержки новых инициатив и стратегического развития топ-менеджмент Авито запланировал значительные инвестиции в усиление команды, в том числе в разработке и маркетинге. Только в следующем году планируется рост команды в «Авито Недвижимости» на 35%. В целом компания наймет еще более 900 разработчиков, которые будут совершенствовать текущий продукт, запускать новые сервисы, улучшать пользовательский опыт, делать работу на платформе для всех участников сделки еще более безопасной.