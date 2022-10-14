«Авито» стал полностью российским сервисом



Классифайд «Авито» переходит под контроль российского собственника. Об этом сообщает «Авито».



Согласно источнику, 14 октября 2022 года инвестиционная компания Kismet Capital Group объявила о заключении соглашения о приобретении 100% доли в крупнейшей онлайн-платформе объявлений «Авито». Классифайд приобретается у южноафриканского холдинга Naspers за 151 миллиард рублей. Сообщается, что сама сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии.



Ранее Kismet Capital Group получила разрешение на сделку от Федеральной Антимонопольной Службы РФ и Правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.



Согласно документации, Kismet Capital Group покупает ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» со всеми дочерними и зависимыми обществами. Группа «Авито» продолжит работу как независимая частная российская компания ИТ-компания под полным контролем нового собственника.



Kismet Capital Group — это частная российская инвестиционная компания, которая была основана в 2016 году. Она уже владеет долями в Disney Channel, «Муз-ТВ», телеканале «Ю», а также компаниях из сегментов цифровой наружной рекламы, радио- и телекоммуникационной инфраструктуры.



Напомним, что, согласно принятым Госдумой РФ нормам, у российских классифайдов должно быть не более 20% иностранных владельцев. Сегодня «Авито» полностью переходит под контроль российской компании, а значит теперь соответствует этому закону.