Авито Россия

«Авито» стал полностью российским сервисом

Олег

Авито


Классифайд «Авито» переходит под контроль российского собственника. Об этом сообщает «Авито».

Согласно источнику, 14 октября 2022 года инвестиционная компания Kismet Capital Group объявила о заключении соглашения о приобретении 100% доли в крупнейшей онлайн-платформе объявлений «Авито». Классифайд приобретается у южноафриканского холдинга Naspers за 151 миллиард рублей. Сообщается, что сама сделка и расчеты по ней находятся на финальной стадии.

Ранее Kismet Capital Group получила разрешение на сделку от Федеральной Антимонопольной Службы РФ и Правительственной Комиссии по контролю за иностранными инвестициями в России.

Согласно документации, Kismet Capital Group покупает ООО «КЕХ еКоммерц» и ООО «Авито Холдинг» со всеми дочерними и зависимыми обществами. Группа «Авито» продолжит работу как независимая частная российская компания ИТ-компания под полным контролем нового собственника.

Kismet Capital Group — это частная российская инвестиционная компания, которая была основана в 2016 году. Она уже владеет долями в Disney Channel, «Муз-ТВ», телеканале «Ю», а также компаниях из сегментов цифровой наружной рекламы, радио- и телекоммуникационной инфраструктуры.

Напомним, что, согласно принятым Госдумой РФ нормам, у российских классифайдов должно быть не более 20% иностранных владельцев. Сегодня «Авито» полностью переходит под контроль российской компании, а значит теперь соответствует этому закону.

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Комментарии

+50
MRS
Никто не знает, почему в приложении авито, не всегда загружается то что продают, фото, картинки?
Вчера в 22:48
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