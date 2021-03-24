Tesla начала принимать оплату за авто в криптовалюте. Об этом сообщается на странице поддержки компании.
Согласно посту Илона Маска в Twitter, покупатели из США могут оплатить выбранный автомобиль из своего биткойн-кошелька — эта возможность стала доступна на сайте компании наряду с обычной оплатой банковской картой. Маск уточнил, что биткойны, который будут уплачены клиентами, останутся именно биткойнами и не будут конвертированы в бумажную валюту. Для совершения платежа необходимо отсканировать QR-код, либо скопировать биткойн-адрес и точную сумму и вставить их в свой кошелек. В процессе оплаты необходимо указать точную сумму платежа, иначе он может быть отклонен. Успешная крипто-транзакция, в отличие от банковской, не может быть отменена, поэтому компания призывает перепроверять реквизиты получателя платежа. Есть еще один важный нюанс: Tesla принимает только биткойн, никакие другие криптовалюты использовать не получится — более того, может возникнуть сбой и деньги пропадут со счета.
В начале февраля 2021 года Илон Маск пообещал, что компания начнет принимать к оплате биткойн. Примерно в то же время Tesla вложила около $1,5 млрд в биткойн, чем вызвала резкий скачок его стоимости и большой ажиотаж в международном медиапространстве. На данный момент Bitcoin стоит около $56 тысяч — при этом, по оценкам аналитиков, Tesla покупала криптовалюту по цене примерно $30-35 тысяч. Позднее Маск в своем Twitter-аккаунте усомнился в правильности такого шага.
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