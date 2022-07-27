Россия Биометрия Госуслуги

Банкам РФ придется удалить ваши данные и собирать их заново. В чем дело?

Олег

Биометрия


Российские банки, которые собирали биометрию россиян, будут вынуждены удалить её. Об этом рассказали в «Коммерсанте». 

Ранее мы рассказывали, что российское правительство обязало банки передать все собранные ими биометрические данные в Единую Биометрическую Систему. Теперь же стало известно, что сделать это не так-то просто — собранная биометрия просто не подходит для ЕБС. 

Оказалось, что различные кредитные организации собирали у россиян биометрические данные по собственным стандартам. Таким образом уже накоплены десятки миллионов образцов, и в теории банки готовы передать эту информацию в ЕБС. Но есть нюанс: около 90% этих образцов просто не проходит через «Библиотеку контроля качества», а значит не годится для ЕБС. Сейчас нормативам системы соответствует лишь 4-5 миллионов уникальных биометрических слепков. 

Теперь перед банками стоит дилемма: поскольку использование биометрии, которая не соответствует стандартам, не допускается, организации должны её удалить. Другой вариант: продолжать использовать эти слепки по назначению, каждый день рискуя получить предписание или штраф от властей. 

Минцифры уточнило, что сейчас рассматривается вариант уступки в этом вопросе — банкам могут разрешить оставить «некондицию» для собственных нужд. При этом остается вопрос сохранности этих данных и уровня безопасности банка. 

Еще одна проблема: для передачи биометрии россиянина в ЕБС, у него должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Однако в стране до сих пор до 30% граждан её не имеют. Требование ввели с целью формирования так называемого ЕСИА ID. 



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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kotkompot
+46
kotkompot
Ебс тудей
27 июля 2022 в 13:02
#
+4376
Carter_Mayers
Так все и кинулись добровольно отдавать свои данные. Если банки начнут мутить воду, насильно собирая биометрию, многие откажутся брать кредиты и вообще пользоваться всякими вкладами, счётами и т.д. Учитывая все нынешние проблемы и санкции, отказаться от клиентов в угоду личным мотивам или потакание государству им станет еще менее выгодно, чем было ранее. В общем, каждый должен заниматься своим делом, если кто хотел сдать добровольно, уже это сделал. Очередей безумных не будет точно так же, как и в случае с вакцинацией, потому что историю с мошенничеством и отсутствия простейших мер безопасности при хранении данных, миллионы уже ощутили на своей шкуре
27 июля 2022 в 13:22
#
kardigan
+2633
kardigan Carter_Mayers
Так, или иначе-всё равно когда нибудь да угодишь в их яму …
27 июля 2022 в 13:55
#
Вася Вотафаков
+5184
Вася Вотафаков
Идея повторного сбора данных так себе 🫤
27 июля 2022 в 13:54
#
+142
Sprut
Там две буквы отсутствуют в начале слова. За не хватает
27 июля 2022 в 21:43
#
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