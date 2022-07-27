Банкам РФ придется удалить ваши данные и собирать их заново. В чем дело?

Российские банки, которые собирали биометрию россиян, будут вынуждены удалить её. Об этом рассказали в «Коммерсанте».
Ранее мы рассказывали, что российское правительство обязало банки передать все собранные ими биометрические данные в Единую Биометрическую Систему. Теперь же стало известно, что сделать это не так-то просто — собранная биометрия просто не подходит для ЕБС.
Оказалось, что различные кредитные организации собирали у россиян биометрические данные по собственным стандартам. Таким образом уже накоплены десятки миллионов образцов, и в теории банки готовы передать эту информацию в ЕБС. Но есть нюанс: около 90% этих образцов просто не проходит через «Библиотеку контроля качества», а значит не годится для ЕБС. Сейчас нормативам системы соответствует лишь 4-5 миллионов уникальных биометрических слепков.
Теперь перед банками стоит дилемма: поскольку использование биометрии, которая не соответствует стандартам, не допускается, организации должны её удалить. Другой вариант: продолжать использовать эти слепки по назначению, каждый день рискуя получить предписание или штраф от властей.
Минцифры уточнило, что сейчас рассматривается вариант уступки в этом вопросе — банкам могут разрешить оставить «некондицию» для собственных нужд. При этом остается вопрос сохранности этих данных и уровня безопасности банка.
Еще одна проблема: для передачи биометрии россиянина в ЕБС, у него должен быть подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Однако в стране до сих пор до 30% граждан её не имеют. Требование ввели с целью формирования так называемого ЕСИА ID.