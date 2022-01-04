Blackberry закрыла сервера своих сервисов с 4 января 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании, а также в нескольких СМИ.
Предупреждение об этой дате — 4 января 2022 года — появилось на сайте Blackberry уже давно. Более года назад фанатам «ежевики» стало известно, что их устройства на BBOS перестанут работать в начале 2022 года. Однако ранее Blackberry уже несколько раз назначала дату окончания поддержки и каждый раз переносила её — многие надеялись, что так случится и в этот раз.
В результате отключения серверов Blackberry значительную часть своих функций утратят все смартфоны компании, которые работают под управлением BBOS 7 и BBOS 10. Среди них такие устройства, как:
- Blackberry Q10,
- Blackberry Classic
- Blackberry Passport
- Blackberry Z10/Z30
- Blackberry 9900/9360 и прочие.
Дело в том, что BBOS изначально позиционировалась как безопасная ОС, поэтому большинство их функций завязано на серверах Blackberry. Владельцы устройств могут столкнуться с еще одной проблемой: при перепрошивке устройства его невозможно будет активировать, если ранее не была отключена привязка к Blackberry Protect (аналог «Локатора» от Apple). При активации «ежевика», как и iPhone, в обязательном порядке проверяет статус блокировки на сервере ВВ.
Отметим, что всё вышеперечисленное не касается смартфонов под управлением Android — а это модели Blackberry Priv, KeyOne, Key2 и так далее.
Ранее я написал подробный обзор Blackberry Passport — о своем опыте, впечатлениях и BBOS в целом
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Дорого бы я дал, чтобы увидеть современный смартфон на современной ОС в дизайне Passport 👍 однозначно был бы мой