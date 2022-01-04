Blackberry Passport


Blackberry закрыла сервера своих сервисов с 4 января 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании, а также в нескольких СМИ.

Предупреждение об этой дате — 4 января 2022 года — появилось на сайте Blackberry уже давно. Более года назад фанатам «ежевики» стало известно, что их устройства на BBOS перестанут работать в начале 2022 года. Однако ранее Blackberry уже несколько раз назначала дату окончания поддержки и каждый раз переносила её — многие надеялись, что так случится и в этот раз.

В результате отключения серверов Blackberry значительную часть своих функций утратят все смартфоны компании, которые работают под управлением BBOS 7 и BBOS 10. Среди них такие устройства, как:
  • Blackberry Q10,
  • Blackberry Classic
  • Blackberry Passport
  • Blackberry Z10/Z30
  • Blackberry 9900/9360 и прочие.
Как именно повлияет отключение сервисов Blackberry на эти смартфоны? Конечно, они не перестанут включаться и работать, но большая часть функций станет недоступна. Компания предупреждает, что в ближайшее время может отключиться фирменный Hub, подавляющая часть нативных приложений, а также их магазин Blackberry World, может нестабильно работать Wi-Fi-соединение и даже мобильная связь, включая обычные звонки и СМС.

Дело в том, что BBOS изначально позиционировалась как безопасная ОС, поэтому большинство их функций завязано на серверах Blackberry. Владельцы устройств могут столкнуться с еще одной проблемой: при перепрошивке устройства его невозможно будет активировать, если ранее не была отключена привязка к Blackberry Protect (аналог «Локатора» от Apple). При активации «ежевика», как и iPhone, в обязательном порядке проверяет статус блокировки на сервере ВВ.

Отметим, что всё вышеперечисленное не касается смартфонов под управлением Android — а это модели Blackberry Priv, KeyOne, Key2 и так далее.

Ранее я написал подробный обзор Blackberry Passport — о своем опыте, впечатлениях и BBOS в целом



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Источник:

Blackberry.com Blackberry.com

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