Более 3000 товаров Zara и Lacoste появились на виртуальных полках Brandly

Олег

Zara

Фото: Unsplash

Платформа онлайн-шопинга Brandly решает проблему с недоступностью товаров Zara и Lacoste. Теперь каждый желающий может приобрести на сайте вещи ушедших из РФ брендов с использованием российской карты.

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Сервис гарантирует возврат средств при браке, а также предоставляет гарантию на все продаваемые товары. Срок доставки заказа варьируется от 10 до 30 дней. А удобный интерфейс платформы позволяет совершать покупки с удовольствием и отвечает на самые популярные вопросы, помогая избежать негативного клиентского опыта при заказе продукции из-за рубежа.

Ранее на виртуальных полках Brandly появились Uniqlo, COS и H&M. Помимо одежды и обуви на площадке доступны товары и других категорий, таких как бытовая техника и электроника, БАДы, косметика, детские игрушки и многое другое.

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Комментарии

+4740
Carter_Mayers
Lacoste и так работают фирменные магазины, как и Tommi Hilfiger. Одни из немногих брендов, кто продолжает свою деятельность в РФ. Остальные все нормальные и более дорогие слились, а наши и рады типа, лопайте китайское ***но, не обляпайтесь только. Один хрен, на той же Lamoda и подобных с размерами туго, никаких тебе XL, XXL, лишь ограниченное количество да и те сомнительные какие-то. В общем, кошмар сейчас для любителей и тех кто годами носит брендовые шмотки
18 минут назад
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