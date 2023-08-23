Более 3000 товаров Zara и Lacoste появились на виртуальных полках Brandly

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Платформа онлайн-шопинга Brandly решает проблему с недоступностью товаров Zara и Lacoste. Теперь каждый желающий может приобрести на сайте вещи ушедших из РФ брендов с использованием российской карты.







Сервис гарантирует возврат средств при браке, а также предоставляет гарантию на все продаваемые товары. Срок доставки заказа варьируется от 10 до 30 дней. А удобный интерфейс платформы позволяет совершать покупки с удовольствием и отвечает на самые популярные вопросы, помогая избежать негативного клиентского опыта при заказе продукции из-за рубежа.



Ранее на виртуальных полках Brandly появились Uniqlo, COS и Сервис гарантирует возврат средств при браке, а также предоставляет гарантию на все продаваемые товары. Срок доставки заказа варьируется от 10 до 30 дней. А удобный интерфейс платформы позволяет совершать покупки с удовольствием и отвечает на самые популярные вопросы, помогая избежать негативного клиентского опыта при заказе продукции из-за рубежа.Ранее на виртуальных полках Brandly появились Uniqlo, COS и H&M . Помимо одежды и обуви на площадке доступны товары и других категорий, таких как бытовая техника и электроника, БАДы, косметика, детские игрушки и многое другое.