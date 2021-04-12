Бракованный iPhone 11 Pro с дефектом печати логотипа был продан за $2700. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на Twitter-аккаунт Archive Internal.
Из-за ошибки оборудования на производстве логотип «яблока» на задней крышке оказался смещен и по горизонтали, и по углу наклона. Получившийся девайс с яблоком «набекрень» уехал с фабрики наравне с остальными и попал к обычному покупателю. Эксперты утверждают, что, благодаря строгому контролю на заводах Apple, шанс, что такое устройство попадет к потребителю, ничтожно мал — один к 100 миллионам, или даже меньше. Гораздо чаще встречается более банальный брак — пыль под стеклом камеры iPhone, «засветы» дисплея в углу или дефект покраски задней стеклянной панели. В итоге iPhone 11 Pro с кривым логотипом был продан за $2700, что почти втрое превышает его обычную стоимость на старте продаж. В комментариях к твиту Archive Internal шутят, что, пожалуй, стоит купить такой iPhone за $2700 и спрятать его в чехол.
Линейка iPhone 11 стала последней перед небольшим редизайном устройства — iPhone 12 получил корпус с ровными гранями «а-ля iPhone 4 и 5». Помимо дизайна, 2020 год подарил фанатам Apple новое устройство — iPhone 12 mini, который оказался меньше чем «восьмерка» или SE-2, но при этом наделен флагманскими характеристиками. Однако, несмотря на его популярность среди пользователей интернета, Apple осталась недовольна продажами и в марте сократила производство «миника» в пользу остальных моделей 12-й линейки. В 2021 году ожидается выход iPhone 13 с уменьшенной «монобровью», LTPO-дисплеем с частотой обновления 120Гц и новыми цветами корпуса. Аналитики обещают, что грани iPhone 13 Pro и Pro Max будут покрыты специальным составом, призванным сохранять их в чистоте.
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Писал на завод, сказали это норма)
На аукцион sotheby's уже было хотел отправлять)