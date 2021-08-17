Google начал тестировать новую фишку своего фирменного браузера Chrome — быстрое открытие недавно закрытых вкладок. Об этом рассказали разработчики, которые исследуют бета-версии.
Согласно источнику, речь идет о специальном разделе кэша Chrome. Во время работы браузер кэширует вкладки, открытые в последние несколько минут, а после их закрытия может моментально восстановить любую из них из «сохраненки». Это может быть полезно тем пользователям, кто иногда промахивается и случайно закрывает что-то нужное вместо лишних вкладок — теперь их продуктивность вырастет.
Стоит упомянуть, что Chrome и раньше умел восстанавливать недавно закрытые вкладки — для этого нужно было нажать «Повторно открыть закрытую вкладку» в выпадающем меню браузера или воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl + Shift + T.
Ключевое отличие новой фишки — скорость. Сейчас Chrome загружает закрытую страницу заново, что не всегда удобно — она может оказаться недоступна, интернет-соединение может зависнуть, а сама информация на этой странице уже может измениться (например, при оплате каких-то товаров или использовании таймера). В будущем браузер будет «доставать» страницы из кэша моментально, и именно в таком виде, в каком они были закрыты. На данный момент функция тестируется в последней бета-версии браузера и скоро может попасть в релизные сборки для общего доступа.
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