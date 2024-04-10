Cyberpunk 2077 теперь доступен в браузере

Фархад
Opera

Самый геймерский браузер Opera GX выпустил официальный мод Cyberpunk 2077. Причём для трассировки лучей или апскейлинга тут даже видеокарта не нужна.



Самое интересное, что в разработке полноценной темы участвовали инженеры Opera GX и разработчики из CD Projekt Red. Официальный мод Cyberpunk 2077 включает в себя живые обои, тему оформления, которая синхронизируется с RGB-подсветкой ПК, а также фоновую музыку со специальными звуками клавиатуры и браузера.

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Мод можно скачать бесплатно тут. Это первое официальное игровое партнёрство в GX.store. Вероятно, в будущем появятся коллаборации и с другими тайтлами.
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Источник:
Opera
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