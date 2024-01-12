Найден способ снизить цены на такси. Он устроит и таксистов, и пассажиров

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С лета прошлого года цены на поездки в такси стали подниматься, хотя заработки таксистов не увеличились. В целом тарифы не изменились, но цены в «Яндекс Такси», занимающем большую часть рынка, формируются динамически: когда машин мало, а желающих уехать много, действует повышенный коэффициент.
Рынок такси перестал расти, ведь увеличение цен, вызванное оттоком таксистов, привело к оттоку пассажиров. В целом сложилась ненормальная ситуация, ведь уехать по стандартному тарифу стало проблематично, при попытке вызвать такси почти всегда отображаются цены, действующие при повышенном спросе, хотя очевидно, что спрос на поездки уменьшился.
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Представитель Совета по развитию такси в Уральском Федеральном округе Владимир Герасименко в разговоре с Ura.ru предложил свой вариант решения проблемы с ценообразованием. По его словам, каждый российский регион должен установить собственные тарифы, которых должны строго придерживаться агрегаторы, таксопарки и таксисты. Эти тарифы можно высчитать элементарно — исходя из затрат водителя или сервиса на один километр пути.
Герасименко заявил, что увеличение цен на поездки в два-три раза свидетельствует о захвате рынка монополистом, а отсутствие конкуренции приводит к произвольным изменениям в расценках. Он также считает, что стоимость поездок не должна увеличиваться из-за плохой погоды, поскольку расходы тех, кто осуществляет перевозку пассажиров, не меняются.
Предложение Герасименко, скорее всего, действительно способно навести порядок с ценами на такси. Сложно назвать здоровой ситуацию, когда стоимость поездки по одному и тому же маршруту меняется в несколько раз в зависимости от факторов, которые при нормальном состоянии рынка не должны влиять на неё.