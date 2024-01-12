Найден способ снизить цены на такси. Он устроит и таксистов, и пассажиров

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С лета прошлого года цены на поездки в такси стали подниматься, хотя заработки таксистов не увеличились. В целом тарифы не изменились, но цены в «Яндекс Такси», занимающем большую часть рынка, формируются динамически: когда машин мало, а желающих уехать много, действует повышенный коэффициент.



Рынок такси перестал расти, ведь увеличение цен, вызванное оттоком таксистов, привело к оттоку пассажиров. В целом сложилась ненормальная ситуация, ведь уехать по стандартному тарифу стало проблематично, при попытке вызвать такси почти всегда отображаются цены, действующие при повышенном спросе, хотя очевидно, что спрос на поездки уменьшился.



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