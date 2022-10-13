Браузер Microsoft Edge получил очень удобную возможность

Компания Microsoft представила большое обновление своего фирменного браузера Edge. Об этом написали в TechCrunch.
Согласно источнику, релиз состоялся в ходе мероприятия Microsoft Idnite, которое проходит с 12 по 14 октября 2022 года. Одним из главных нововведений в браузере стала функция Edge Workspaces.
Эта фишка позволяет пользователю делиться своими браузерными вкладками с коллегами или друзьями. Например, подыскивая место для совместного отдыха, можно открыть справочники, навигатор, сайт по поиску жилья и билетов, и поделиться сразу всеми вкладками с другими участниками поездки. На презентации отметили, что особенно удобна эта функция будет, когда к команде присоединяется новичок — достаточно отправить ему ссылку на «пакет» Edge Workspaces, и человек сразу будет в курсе процесса. Данные будут динамически обновляться у всех пользователей.
Помимо шеринга вкладок, Microsoft добавила в Edge проверку правильности написания URL сайта в адресной строке. Это сделано для того, чтобы пользователь автоматически попадал на настоящий ресурс, а не на фишинговые аналоги с похожим адресом.
Напомним, что ранее аналогичная функция появилась в «Яндекс Браузере». А еще мы рассказали, как в пару кликов ускорить игры на Windows.