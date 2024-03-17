Наушники от Nothing, ультратонкий пауэрбанк, фотонабор для iPhone и другие полезные гаджеты с AliExpress

Как всегда нашли несколько интересных товаров, которые пригодятся во время работы или скрасят досуг в свободное от нее время.
Настольный кронштейн для мониторов
Не все подставки мониторов регулируются так, как хотелось бы. Кроме того они занимают свободное место на рабочем столе. Кронштейн позволит разместить экран на удобной для глаз высоте и настроить нужный угол обзора. Конструкция крепится за край стола, а сам монитор фиксируется на четырех болтах. Поддерживаются модели с диагональю до 30 дюймов и весом не более 9 кг.
Из отзывов: ножка добротная, все крепко сделано, ничего не болтается. Два крепления, либо на край стола, либо через стол. Сначала не разобрались как настроить подъемный механизм, чтобы монитор не падал на стол. Но потом все стало понятно, на ноге, где две стойки между собой соединяются шестигранником сторону плюса прокрутили и стало держаться.
Купить кронштейн от 2 354 р.
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Проигрыватель винила
Коллекционирование музыки на виниловых пластинках снова в моде. Раздумываете примкнуть к меломанам, но не желаете тратить сходу огромные суммы на флагманские проигрыватели — начните с малого. Это устройство и выглядит вполне прилично и обладает всеми базовыми функциями. Есть 3 скорости проигрывания, защита иглы от повреждений, поддерживаются пластинки размером 7, 10 и 12 дюймов. Встроенных динамиков нет, подключение по кабелю RCA.
Из отзывов: аппарат отличный! Выполняет все заявленные функции. 3 скорости настроены корректно. Есть защита иглы. Читает виниловые пластинки и даже пластиковые, что шли в журнале «Кругозор» (кто знает, тот поймёт).
Купить проигрыватель от 4 049 р.
Тонкий пауэрбанк Baseus на 10 000 мА·ч
Большинство внешних аккумуляторов довольно объемные, даже если речь идет о беспроводных зарядниках на магните. Конкретно эта модель сочетает в себе компактность и эстетику — корпус тонкий, выглядит изящно, а в нижней части расположен дисплей с уровнем заряда. Соответственно объем не такой большой, как хотелось бы, но для экстренной подзарядки подойдет отлично. Для зарядки по проводу есть разъемы Lightning и USB-C.
Из отзывов: Это именно то, чего можно ожидать за эти деньги. Это не самый емкий и легкий аккумулятор, но он работает и стоит дешево. Лично мне хватает его на день — два, что для условий городской жизни более чем достаточно. Вообще перестал носить с собой кабель для телефона!
Купить пауэрбанк Baseus от 2 726 р.
Фотонабор для iPhone
Удобное решение для тех, кто обожает мобильную съемку, но так и не привык к управлению затвором боковыми клавишами или сенсором. Гаджет выполнен в виде держателя с вынесенной клавишей, как у фотоаппаратов. Ручка покрыта силиконовым слоем и не выскользнет из ладони, а при желании крепится на штатив или треногу. Сам смартфон фиксируется на магнит и по сообщениям покупателей держится крепко. Кроме того аксессуар можно использовать как подставку, в свободное от съемок время.
Из отзывов: Отличная вещь! Ранее заказывала у другого производителя с зажимом. Жалею, что не нашла этот магнитный сразу, совсем другое дело. У меня свое кольцо сверху обычного чехла — магнитится очень крепко. Самое то, для съёмки на ходу.
Купить фотонабор от 2 217 р.
Bluetooth-наушники CMF Buds
CMF — суббренд компании Nothing — совсем недавно представила новые доступные наушники с необычным дизайном кейса. Внутри корпуса наушники фиксируются на магните, а затворным механизмом корпуса служит колесико. Подключаются гаджет по Bluetooth 5.3, есть поддержка Fast Pair, игровой режим с низкой задержкой, а внутри каждого наушника установлены 12,4-мм драйверы и 4 микрофона.
Заявленная автономность CMF Buds — 35,5 часов вместе с чехлом. Также есть защита от пыли и влаги по стандарту IP54.
Купить CMF Buds от 4 726 р.
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