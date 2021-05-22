Apple может выпустить новый iPod touch в этом году. Такое заявление сделал инсайдер Стив Мозер совместно с двумя другими блогерами.
Так как 2021 год — это юбилейный 20-й год с момента выпуска самого первого iPod, аналитики предрекают релиз свежей версии «яблочного» плеера. Предыдущий iPod touch был выпущен в 2019 году и получил 4''-дисплей, процессор Apple A10 (как в iPhone 7), 8Мп-камеру и три версии памяти — 32Гб, 128Гб и 256Гб.
Дизайн линейки touch не обновлялся уже несколько лет, но в 2021 году всё может измениться. Стив Мозер представил рендеры, на которых можно увидеть довольно странное устройство, собранное из нескольких актуальных — дизайн задней камеры как у iPhone 8, прямоугольные грани, как у iPhone 12, дисплей с равномерной рамкой без выреза как у iPad Pro, а сама рамка белого цвета, что явно отсылает зрителя к iMac 2021, представленному в конце апреля.
I also had a chance to work with @RendersbyIan on the new iPod touch renders. The new iPod touch will arrive in time for the iPod’s 20th anniversary. These look great! What do think? Thanks for the info @AppleLe257 pic.twitter.com/BzV4v4sOsh— Steve Moser (@SteveMoser) May 21, 2021
Очевидно, что Face ID iPod touch не получит. Возможно, плеер защитит сканер Touch ID, встроенный в кнопку Power. К слову, предыдущая модель iPod 2019 года не получила вообще никаких сканеров и датчиков для защиты и предусматривала разве что возможность установить пароль и вводить его вручную каждый раз. Сам Мозер делает оговорку, что эти фотографии стоит рассматривать как слух, а не как утечку, так как о новых iPod touch пока очень мало информации.
Ранее Apple официально подтвердила предстоящий запуск новой функции в своей «Музыке» — в СМИ её часто называют Apple Music Hi-Fi. Благодаря ей у подписчиков сервиса появится возможность слушать музыку без потери качества. Компания уже подготовила новые наушники серии Beats и приурочит их релиз к старту Hi-Fi — возможно, новый iPod touch увидит свет как раз в продолжение музыкальной тематики от Apple.
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