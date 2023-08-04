CASETiFY представила кейсы AirPods Max для фанатов Marvel

Фото: CASETiFY



Компания CASETiFY представила необычные накладки для наушников AirPods Max в стиле Marvel. О них написали в Hypebeast.



Для создания коллекции известный производитель чехлов сотрудничал с Marvel. Новые чехлы оценят фанаты киновселенной: один из них выполнен в виде лица Человека-Паука, а другой — в стиле Venom. Кейсы выпущены ограниченным тиражом, так что настоящий фанат не будет тянуть с покупкой.





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Фото: CASETiFY



Фото: CASETiFY





Фото: CASETiFY





Фото: CASETiFY



Помимо чехлов для AirPods Max, CASETiFY представила целый набор аксесуаров для девайсов Apple в той же стилистике — чехлы для телефонов, MagSafe-зарядки, ремни на плечо, чехлы для MacBook и так далее. За накладку для наушников Spider-Man и Venom придется Помимо чехлов для AirPods Max, CASETiFY представила целый набор аксесуаров для девайсов Apple в той же стилистике — чехлы для телефонов, MagSafe-зарядки, ремни на плечо, чехлы для MacBook и так далее. За накладку для наушников Spider-Man и Venom придется отдать $202.