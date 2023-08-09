CASETiFY выпустила чехлы для iPhone совместно с Лувром



Фото: CASETiFY





Бренд аксессуаров CASETiFY совместно с Лувром разработали коллекцию чехлов для iPhone, iPad и других девайсов. О них написали в Hypebeast.



Создатели кейсов вдохновлялись художественными произведениями Лувра, которые они интерпретировали на современный лад. В подборку шедевров входят «Мона Лиза», «Виктуар де Самофракия», «Сфинкс де Танис» и другие. Кроме того, пользователь по желанию может заказать уникальный чехол в виде билета в Лувр со своим именем.









Фото: CASETiFY





Фото: CASETiFY





Фото: CASETiFY





Фото: CASETiFY



Коллекция уже продается в интернет-магазине CASETiFY. Большинство чехлов стоят 72-78 долларов. Коллекция уже продается в интернет-магазине CASETiFY. Большинство чехлов стоят 72-78 долларов.