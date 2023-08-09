CASETiFY выпустила чехлы для iPhone совместно с Лувром

Олег

Лувр
Фото: CASETiFY


Бренд аксессуаров CASETiFY совместно с Лувром разработали коллекцию чехлов для iPhone, iPad и других девайсов. О них написали в Hypebeast.

Создатели кейсов вдохновлялись художественными произведениями Лувра, которые они интерпретировали на современный лад. В подборку шедевров входят «Мона Лиза», «Виктуар де Самофракия», «Сфинкс де Танис» и другие. Кроме того, пользователь по желанию может заказать уникальный чехол в виде билета в Лувр со своим именем.

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Фото: CASETiFY
Фото: CASETiFY

Фото: CASETiFY
Фото: CASETiFY

Фото: CASETiFY
Фото: CASETiFY

Фото: CASETiFY
Фото: CASETiFY

Коллекция уже продается в интернет-магазине CASETiFY. Большинство чехлов стоят 72-78 долларов. 

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Источник:
Hypebeast
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