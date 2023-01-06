Чебурашка Кино Россия

«Чебурашка» порвал российский прокат всего за 5 дней

Олег

Чебурашка


Российский фильм «Чебурашка» стал одним из самых кассовых фильмов истории страны. Его рейтинги зашкаливают.

Прокат киноизложения истории про мультгероя Чебурашку стартовал 1 января 2023 года. Спустя всего 5 дней его посмотрели множество россиян — по состоянию на 6 января 2023 фильм собрал более 2 миллиардов рублей в кинотеатрах. По сути, он стал одним из самых кассовых лент в истории российского кинематографа, причем в очень короткие сроки. Скорее всего, такой фурор связан со скудным ассортиментом зарубежных новинок вкупе с праздничными выходными. 

Чебуратор

Ранее всего пять российских фильмов преодолели планку в 2 млрд рублей в прокате:
  • «Холоп» — 3,06 млрд
  • «Движение вверх» — 2,96 млрд
  • «Т-34» — 2,27 млрд
  • «Последний богатырь: Посланник тьмы» — 2,19 млрд
  • «Последний богатырь: Корень зла» — 2,04 млрд.


На текущий момент «Чебурашка» находится на 10-м месте в рейтинге самых кассовых фильмов российского проката, включая и зарубежные картины. На девятом месте этого списка находится «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» со сбором 2,13 млрд рублей, а на первом — «Аватар», собравший 3,51 млрд рублей.

В то же время «Аватар: Путь воды» вышел на первое место мирового проката, собрав более 1,5 млрд долларов. В России же его показ оставил многих зрителей недовольными

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Комментарии

+4169
Gabriel
У нас столько гениальных советских мультов на основе которых можно снимать просто фантастически успешные адаптации. Один ёжик в тумане чего стоит)))
6 января 2023 в 17:36
#
Konstantin Bulatnikov
+118
Konstantin Bulatnikov
Я могу ошибаться, но в кинотеатрах ничего путного не идет, вот вам и рейтинги. Аватар 2 к примеру, который мог порвать, не идет. Мы 8 идем на Чук и Гек....
6 января 2023 в 17:46
#
+39
NYX Konstantin Bulatnikov
Думаю, как-нибудь без аватарки 2 проживем. Благо, за торренты не натягивают и можно всегда перебеситься на компе.
Вчера в 22:02
#
toZen
+487
toZen NYX
Странное мировоззрение.
Может тогда оградиться непреодолимым забором и не мешать остальному миру спокойно жить? Как бы земля санникова наших дней 😂
Вчера в 22:33
#
+39
NYX toZen
А что хорошего в этом мире? Тлен и апостасия.
Вчера в 23:14
#
Владимир
–10
Владимир NYX
И весь этот апокалипсис, из-за одной страны, от которой сейчас каждый пытается отгородится. Думаю название страны и угадывать не нужно
Сегодня в 03:13
#
+39
NYX Владимир
Дурак блять, а когда бомбили центр Европы Белград? А Афган, Ливию, Сирию, а сам Донбасс ракетами ебли? В Ираке погибло от 700тыс до 1.5млн гражданских по оценкам западных же(!) экспертов.
И вообще-то я писал об апостасии. Какой еще апокалипсис.
Сегодня в 08:54
#
+43
brave111 NYX
Ну так а хули ты подсматриваешь с торрентов "ихнее" и ещё при этом перебешиваешься? Лицемер бля.
Сегодня в 11:23
#
+39
NYX brave111
Пира и зрелищ? Качайте все торрентов — это был всего лишь мой совет. Не сочиняй.
Сегодня в 11:52
#
s_medik
+3217
s_medik Владимир
Каждый? Вы опрос всех жителей Земли провели?
Как же вам там мозги промыли, что кучку англосаксов вы считаете всем миром.
Сегодня в 11:35
#
Konstantin Bulatnikov
+118
Konstantin Bulatnikov NYX
Согласен полностью, я посмотрел, с одним небольшим но!
Ни один ТВ дома, не передаст атмосферу Кинотеатра. Сравнивать это с торрент или я дома, не имеет смысла...
Сегодня в 13:47
#
Андрей
+36
Андрей Konstantin Bulatnikov
Аватар фигня ещё то, что первый, что второй, если бы и порвал, то не сильно, фильм для тупиц. Чебурашка в разы интереснее и веселее, да и ностальгия никуда не ушла, всегда приятно смотреть что-то с детства знакомое, а не парашу про голодах обезьян без сюжета и и идеи.
Сегодня в 13:57
#
+861
Grealex
И выходные длинные и смотреть нечего. Вот и рейтинг. Вряд ли бы так было в прежние времена.
Вчера в 21:32
#
toZen
+487
toZen Grealex
Это вашим столичным заправилам с их бонзами нужно было раньше думать, прежде чем затевать кровавую бойню в середине цивилизованной Европы. Как раньше у вас уже никогда не будет.
Вчера в 22:37
#
Владимир
–10
Владимир toZen
Можешь не распинаться, тут Z патриоты, будут только в минус загонять. Им в душе стыдно что в такой стране родились и выросли, многие хоте-ли бы в Европу, да денег нет, или не пускают. Вот сидят в своем болоте и нахваливают его
Сегодня в 03:15
#
–4
AID_001700.99ab4eec70da49a2b10e3868d0598e1f.0027 Владимир
Пендосы бомбили в центре Европы, что-то им стыдно не было за это, почему россиянам должно быть стыдно? Пендоский киномрак последнее что смотрел это гадзила 3 вроде , 25 минут и пешел в бар пиво пить, понял что фильм для умственно отсталых.
Сегодня в 09:42
#
Balterby
+101
Balterby Владимир
Хотел написать много чего, но понял, что это бесполезно. Вы и вам подобные, мыслите, как одноклеточные.
Сегодня в 12:05
#
s_medik
+3217
s_medik toZen
С географией все хорошо?
Сегодня в 11:41
#
Alll
+3757
Alll
Сам не смотрел. Но кто ходил с семьёй хорошо отзываются. Реально семейный добрый фильм. У нас почему-то сразу принято считать, что ничего хорошего мы не выпускаем априори, и если и есть успех то только вопреки всем законам.
Сегодня в 12:40
#
kardigan
+2954
kardigan Alll
Отличный семейный фильм. Сегодня ходили . Ещё идут клаустрофобы новые, Мира, Аватар.
Всё есть, всё крутится. Всех с Праздником!
Сегодня в 14:15
#
EDD
+208
EDD kardigan
Киношка крутится, лавешка мутится)
Сегодня в 16:30
#
+159
Zouk
сегодня тоже сходили, вполне хороший детский фильм, 2ч времени слишком много для малышей.
p.s. ждём гостью из будущего 2023)))
Сегодня в 15:58
#
st00p1dm0nkey
+3875
st00p1dm0nkey
Лихо Чебурашка взбаламутил воду 🤣🤣🤣
Сам не смотрел, но супруга с детьми остались довольны фильмом.
Сегодня в 16:16
#
Дмитрий Герасимов
+61
Дмитрий Герасимов
какая атмосфера кинотеатра? кроме большого экрана (и то с блеклыми цветами) плбсов ноль. все ржут, жрут и галдят. смысл за это платить, если сотня человек мешает просмотру?
2 часа назад в 17:31
#
Дмитрий Герасимов
+61
Дмитрий Герасимов
по теме: смотреть нечего, потому и собрал. но смотреть этот кал — имхо себя не уважать. даже в детстве не любил чебураху. на контрасте с диснеем это выглядело крайне убого
2 часа назад в 17:34
#
Дмитрий Герасимов
+61
Дмитрий Герасимов
вот гостью можно пересмотреть) ржачный фильм был 👌
2 часа назад в 17:38
#
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