«Чебурашка» порвал российский прокат всего за 5 дней

Российский фильм «Чебурашка» стал одним из самых кассовых фильмов истории страны. Его рейтинги зашкаливают.
Прокат киноизложения истории про мультгероя Чебурашку стартовал 1 января 2023 года. Спустя всего 5 дней его посмотрели множество россиян — по состоянию на 6 января 2023 фильм собрал более 2 миллиардов рублей в кинотеатрах. По сути, он стал одним из самых кассовых лент в истории российского кинематографа, причем в очень короткие сроки. Скорее всего, такой фурор связан со скудным ассортиментом зарубежных новинок вкупе с праздничными выходными.
Ранее всего пять российских фильмов преодолели планку в 2 млрд рублей в прокате:
- «Холоп» — 3,06 млрд
- «Движение вверх» — 2,96 млрд
- «Т-34» — 2,27 млрд
- «Последний богатырь: Посланник тьмы» — 2,19 млрд
- «Последний богатырь: Корень зла» — 2,04 млрд.
На текущий момент «Чебурашка» находится на 10-м месте в рейтинге самых кассовых фильмов российского проката, включая и зарубежные картины. На девятом месте этого списка находится «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» со сбором 2,13 млрд рублей, а на первом — «Аватар», собравший 3,51 млрд рублей.
В то же время «Аватар: Путь воды» вышел на первое место мирового проката, собрав более 1,5 млрд долларов. В России же его показ оставил многих зрителей недовольными.