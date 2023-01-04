Российские зрители крайне недовольны показом фильма «Аватар: Путь воды»

Зрители в России жалуются на старт показа «Аватар: Путь воды». Об этом пишут в Cybersport.ru.
Согласно источнику, посетители кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах возмущены завышенными ценами на показ «Аватар 2» — его прокат под названием «Сверхлюди» с 22 декабря начали некоторые кинотеатры. Недовольные клиенты начали оставлять отзывы о кинозалах в интернете.
Любопытно, что на показ киноновинки пока что решились лишь небольшие и не самые продвинутые кинотеатры, которые расположены в неудобных точках городов. Например, зрители упоминали «Параглаз» в Бутово, «Атлантис Кино» на Варшавском шоссе и так далее. Несмотря на все упамянутые неудобства, билеты стоят от 1200 рублей за сеанс — есть и дороже. Зрители крайне возмущаются тем, что устаревшие залы в спальных районах Москвы берут такие большие деньги.
Крупные сети кинотеатров в России начнут показ «Аватара: Путь воды» с 12 января 2023 года. Билеты уже можно купить онлайн, например, на сайте «Мираж Синема». Стоимость сеанса в этой сети в 2D стартует с 240 рублей в Питере и с 480 рублей в Москве. В некоторых сетях новинку будут показывать в качестве «предсеансового обслуживания»: то есть, билеты продаются на российские короткометражки, но при этом клиент получает доступ к просмотру «Аватара 2».