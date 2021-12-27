Центральный Банк России изменил требования к отчетности финансовых организаций о переводах клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей частных банков.
Согласно источнику, Центробанк разослал в различные финансовые и кредитные организации «новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами». Она серьезно изменилась после предыдущего образца. Теперь Банк России желает знать обо всех переводах p2p (от физического лица физическому лицу) — среди необходимых для отчетности данных есть суммы переводов, дата и время, а также персональные данные отправителей и получателей перевода. На данный момент получение нового формуляра подтвердили представители сервиса QIWI и «Совкомбанка».
С января 2022 года Центробанк будет отслеживать следующие виды транзакций частных лиц:
- перевод с карты на карту
- перевод со счета на счет
- перевод с электронного кошелька на кошелек, а также с кошелька на карту и обратно
- пополнение баланса SIM-карт с электронных кошельков или карт и переводы обратно
- платежи через СБП
- трансграничные переводы физлицами
- переводы через платежные терминалы
- переводы физлиц между своими собственными счетами, в том числе внутри одного банка
- переводы через Western Union, CONTACT и подобные сервисы.
- номера карт отправителя и получателя
- данные банков участников транзакции
- уникальный ID клиента в системе банка
- назначение платежа
- сумма перевода
- дата и время перевода
- код страны отправителя и получателя.
Судя по всему, отчетность будет формироваться за определенные периоды времени и отправляться в Центробанк. В отдельных случаях он может обратиться в организацию за подробностями о конкретной транзакции.
По словам ЦБ, новый тип отчетности был введен для контроля за нелегальным оборотом средств. Например, власти хотят пресечь переводы в адрес подпольных онлайн-казино, финансовых пирамид, криптообменников и мошеннических схем. Ранее мы уже рассказали, в каких случаях банки обязаны заявить о подозрительной активности клиента — список признаков очень большой.
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