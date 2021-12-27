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Центральный Банк России изменил требования к отчетности финансовых организаций о переводах клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей частных банков.

Согласно источнику, Центробанк разослал в различные финансовые и кредитные организации «новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами». Она серьезно изменилась после предыдущего образца. Теперь Банк России желает знать обо всех переводах p2p (от физического лица физическому лицу) — среди необходимых для отчетности данных есть суммы переводов, дата и время, а также персональные данные отправителей и получателей перевода. На данный момент получение нового формуляра подтвердили представители сервиса QIWI и «Совкомбанка».

С января 2022 года Центробанк будет отслеживать следующие виды транзакций частных лиц:
  • перевод с карты на карту
  • перевод со счета на счет
  • перевод с электронного кошелька на кошелек, а также с кошелька на карту и обратно
  • пополнение баланса SIM-карт с электронных кошельков или карт и переводы обратно
  • платежи через СБП
  • трансграничные переводы физлицами
  • переводы через платежные терминалы
  • переводы физлиц между своими собственными счетами, в том числе внутри одного банка
  • переводы через Western Union, CONTACT и подобные сервисы.
Информация о каждой операции, которую получит ЦБ, будет содержать:
  • номера карт отправителя и получателя
  • данные банков участников транзакции
  • уникальный ID клиента в системе банка
  • назначение платежа
  • сумма перевода
  • дата и время перевода
  • код страны отправителя и получателя.
Список неполный. Предоставлять такой отчет будут практически все банки и финансовые организации вроде «Юмани» и QIWI, если они предоставляют возможность p2p-перевода. Кроме того, отчитываться будут магазины и юрлица, которые предоставляют онлайн-сервисы по переводам.

Судя по всему, отчетность будет формироваться за определенные периоды времени и отправляться в Центробанк. В отдельных случаях он может обратиться в организацию за подробностями о конкретной транзакции. 
По словам ЦБ, новый тип отчетности был введен для контроля за нелегальным оборотом средств. Например, власти хотят пресечь переводы в адрес подпольных онлайн-казино, финансовых пирамид, криптообменников и мошеннических схем. Ранее мы уже рассказали, в каких случаях банки обязаны заявить о подозрительной активности клиента — список признаков очень большой



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Источник:

РБК РБК

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