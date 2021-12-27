перевод с карты на карту

перевод со счета на счет

перевод с электронного кошелька на кошелек, а также с кошелька на карту и обратно

пополнение баланса SIM-карт с электронных кошельков или карт и переводы обратно

платежи через СБП

трансграничные переводы физлицами

переводы через платежные терминалы

переводы физлиц между своими собственными счетами, в том числе внутри одного банка

переводы через Western Union, CONTACT и подобные сервисы.

номера карт отправителя и получателя

данные банков участников транзакции

уникальный ID клиента в системе банка

назначение платежа

сумма перевода

дата и время перевода

код страны отправителя и получателя.

Центральный Банк России изменил требования к отчетности финансовых организаций о переводах клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей частных банков.Согласно источнику, Центробанк разослал в различные финансовые и кредитные организации «новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами». Она серьезно изменилась после предыдущего образца. Теперь Банк России желает знать обо всех переводах p2p (от физического лица физическому лицу) — среди необходимых для отчетности данных есть суммы переводов, дата и время, а также персональные данные отправителей и получателей перевода. На данный момент получение нового формуляра подтвердили представители сервиса QIWI и «Совкомбанка».С января 2022 года Центробанк будет отслеживать следующие виды транзакций частных лиц:Информация о каждой операции, которую получит ЦБ, будет содержать:Список неполный. Предоставлять такой отчет будут практически все банки и финансовые организации вроде «Юмани» и QIWI, если они предоставляют возможность p2p-перевода. Кроме того, отчитываться будут магазины и юрлица, которые предоставляют онлайн-сервисы по переводам.Судя по всему, отчетность будет формироваться за определенные периоды времени и отправляться в Центробанк. В отдельных случаях он может обратиться в организацию за подробностями о конкретной транзакции.