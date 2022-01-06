В новом 2022 году вырастут цены на смартфоны и другую электронику. Об этом сообщает российское издание «Известия».
Согласно источнику, эксперты, следящие за рынком электроники, предсказывают усиление дефицита смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, содержащих микрочипы, а также их удорожание. Кроме того, некоторые аналитики не исключают, что США введут обещанные санкции против России, в ходе которых импорт зарубежной электроники в нашу страну окажется под запретом. При этом некоторые пользовали, похоже, предвидели трудности на рынке еще в начале пандемии.
Руководитель телеком-направления маркетплейса OZON Алексей Зайцев предполагает:
«Из-за нехватки компонентов для высокотехнологичных гаджетов дефицит смартфонов скорее всего сохранится. … Вероятнее всего, в 2022 году продолжат расти средний и премиальный ценовые сегменты рынка. … Розничные цены в 2022 году могут вырасти на 5-15%»
Похожие мысли озвучил вице-президент по закупкам «Связного» Михаил Догадин: по его мнению, в первой половине 2022 года дефицит однозначно сохранится и будет зависеть от новых штаммов коронавируса — от их появления и распространения. Михаил считает, что цены на смартфоны вскоре вырастут на 15-17%.
Сотрудник другой розничной сети по продаже электроники сказал, что перед началом праздничного периода поставки смартфонов стабилизировались, но «чем придется торговать в новом году — неизвестно».
Большинство участников рынка сходятся в одном: формирование цены на электронику в 2022 году будет главным образом зависеть от способности производителя удовлетворить спрос на нее. К слову, в 2021 году рынок смартфонов сократился на 2% впервые за 6 лет, и аналитики связывают это с предусмотрительностью некоторых россиян — в начале пандемии они купили такие устройства, которые им не пришлось менять через пару лет.
Ранее мы рассказали, что Lada подняла цены на автомобили дважды за месяц.
Сотрудник другой розничной сети по продаже электроники сказал, что перед началом праздничного периода поставки смартфонов стабилизировались, но «чем придется торговать в новом году — неизвестно».
Большинство участников рынка сходятся в одном: формирование цены на электронику в 2022 году будет главным образом зависеть от способности производителя удовлетворить спрос на нее. К слову, в 2021 году рынок смартфонов сократился на 2% впервые за 6 лет, и аналитики связывают это с предусмотрительностью некоторых россиян — в начале пандемии они купили такие устройства, которые им не пришлось менять через пару лет.
Ранее мы рассказали, что Lada подняла цены на автомобили дважды за месяц.
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Х с ней с техникой-вы на гречку обещали цену не поднимать сцук…