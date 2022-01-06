

В новом 2022 году вырастут цены на смартфоны и другую электронику. Об этом сообщает российское издание «Известия».



Согласно источнику, эксперты, следящие за рынком электроники, предсказывают усиление дефицита смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, содержащих микрочипы, а также их удорожание. Кроме того, некоторые аналитики не исключают, что США введут обещанные санкции против России, в ходе которых импорт зарубежной электроники в нашу страну окажется под запретом. При этом некоторые пользовали, похоже, предвидели трудности на рынке еще в начале пандемии.



Руководитель телеком-направления маркетплейса OZON Алексей Зайцев предполагает:



«Из-за нехватки компонентов для высокотехнологичных гаджетов дефицит смартфонов скорее всего сохранится. … Вероятнее всего, в 2022 году продолжат расти средний и премиальный ценовые сегменты рынка. … Розничные цены в 2022 году могут вырасти на 5-15%»





Сотрудник другой розничной сети по продаже электроники сказал, что перед началом праздничного периода поставки смартфонов стабилизировались, но «чем придется торговать в новом году — неизвестно».



Большинство участников рынка сходятся в одном: формирование цены на электронику в 2022 году будет главным образом зависеть от способности производителя удовлетворить спрос на нее. К слову, в 2021 году рынок смартфонов сократился на 2% впервые за 6 лет, и аналитики связывают это с предусмотрительностью некоторых россиян — в начале пандемии они купили такие устройства, которые им не пришлось менять через пару лет.



Ранее мы рассказали, что Похожие мысли озвучил вице-президент по закупкам «Связного» Михаил Догадин: по его мнению, в первой половине 2022 года дефицит однозначно сохранится и будет зависеть от новых штаммов коронавируса — от их появления и распространения. Михаил считает, что цены на смартфоны вскоре вырастут на 15-17%.Сотрудник другой розничной сети по продаже электроники сказал, что перед началом праздничного периода поставки смартфонов стабилизировались, но «чем придется торговать в новом году — неизвестно».Большинство участников рынка сходятся в одном: формирование цены на электронику в 2022 году будет главным образом зависеть от способности производителя удовлетворить спрос на нее. К слову, в 2021 году рынок смартфонов сократился на 2% впервые за 6 лет, и аналитики связывают это с предусмотрительностью некоторых россиян — в начале пандемии они купили такие устройства, которые им не пришлось менять через пару лет.Ранее мы рассказали, что Lada подняла цены на автомобили дважды за месяц.





