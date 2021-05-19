После отмены конференции в 2020-м из-за пандемии, Google снова в строю — с 18 по 20 мая проходит большое мероприятие I/O, посвященное Android 12, Wear OS и другим продуктам компании. О предстоящих софтверных новинках Google уже отчиталась, поэтому можно подводить итоги. Чего нам ждать в ближайшем будущем на Android?
Android 12
Google торжественно сообщила, что в этом году состоялся самый большой редизайн Android за всё время его существования. Новый стиль получил название Material You и будет использован не только в мобильной ОС, но и во всех продуктах и сервисах компании, включая облачные. Кроме того, Google отчиталась об увеличении количества обновленных девайсов — по её словам, скорость перехода на новые версии Android «увеличилась до 30%» (что бы это ни значило). Еще из свежего в Android 12:
- ОС получила «динамическое освещение» — например, при нажатии на кнопку Power дисплей подсветится возле неё; кроме того, Android научился подстраивать цвет окон и кнопок интерфейса под текущие обои;
- часы на экране блокировки значительно увеличились в размерах; в целом большинство элементов интерфейса стали больше; увеличилось и количество системных анимаций;
- подобно iOS, Android теперь умеет предоставлять приложениям примерную геопозицию вместо точной;
- в системе теперь есть отдельное ядро для работы нейросетей — его основная фишка в том, что оно изолировано от сторонних приложений;
- подобно iOS, в Android появились ярлычки приватности при использовании камеры или микрофона — в правом углу дисплея теперь будет отображаться зеленая пиктограмма; в отличие от iOS, доступ к звуку и камере можно быстро выключить из «Центра управления»;
- Google решила вопрос с приложениями, которые безальтернативно требуют доступа к микрофону и камере для продолжения работы — если запретить им доступ, Android будет транслировать приложению тишину и черный экран, как бы «обманывая» софт; таким образом формальность будет соблюдена и приложение запустится;
- для смартфонов Pixel появилась функция цифрового ключа для авто.
Wear OS
Систему для умных часов от Google — Wear OS — внезапно объединили с Tizen OS от Samsung. Теперь компании будут вместе разрабатывать ОС для смарт-устройств. Google утверждает, что благодаря слиянию система только выиграет: она станет дольше работать от аккумулятора, на 30% быстрее открывать приложения, анимации станут более плавными. Под управлением новой «протизенной» Wear OS будут работать следующие модели Galaxy Watch и Fitbit.
Новинки экосистемы
Google понемногу доработала множество своих облачных сервисов и приложений. Например:
- В «Google Картах» теперь появятся так называемые «зеленые» маршруты — они покажут, как доехать с минимальными затратами топлива. А «безопасные» маршруты проведут там, где статистически случается меньше всего аварий;
- «Google Фото» научили анимировать две похожие фотографии в один слайд — в результате получается движущийся снимок;
- Взамен Workspace представлено облачное совместное пространство Smart Canvas — оно пригодится для совместной работы с использованием Docs, Meet и др.;
- Умная камера Google Дуты научится выполнять сложные запросы и решать арифметические задачки;
- Менеджер паролей Google теперь поддерживает импорт паролей из других сервисов; подобно iOS, там появятся предупреждения об украденных или одинаковых паролях;
- Теперь Google позволит удалять историю своих поисковых запросов и историю местоположений в Картах вручную; кроме того, компания обещает автоматически очищать эти данные спустя 18 месяцев;
- Google Фото начнет распознавать на фотографиях похожие элементы и составлять истории для «переживания любимых моментов».
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