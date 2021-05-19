Android 12


После отмены конференции в 2020-м из-за пандемии, Google снова в строю — с 18 по 20 мая проходит большое мероприятие I/O, посвященное Android 12, Wear OS и другим продуктам компании. О предстоящих софтверных новинках Google уже отчиталась, поэтому можно подводить итоги. Чего нам ждать в ближайшем будущем на Android?

Android 12
Google торжественно сообщила, что в этом году состоялся самый большой редизайн Android за всё время его существования. Новый стиль получил название Material You и будет использован не только в мобильной ОС, но и во всех продуктах и сервисах компании, включая облачные. Кроме того, Google отчиталась об увеличении количества обновленных девайсов — по её словам, скорость перехода на новые версии Android «увеличилась до 30%» (что бы это ни значило). Еще из свежего в Android 12:
  • ОС получила «динамическое освещение» — например, при нажатии на кнопку Power дисплей подсветится возле неё; кроме того, Android научился подстраивать цвет окон и кнопок интерфейса под текущие обои; 
Обои

Android 12
  • часы на экране блокировки значительно увеличились в размерах; в целом большинство элементов интерфейса стали больше; увеличилось и количество системных анимаций;
  • подобно iOS, Android теперь умеет предоставлять приложениям примерную геопозицию вместо точной;
  • в системе теперь есть отдельное ядро для работы нейросетей — его основная фишка в том, что оно изолировано от сторонних приложений;
  • подобно iOS, в Android появились ярлычки приватности при использовании камеры или микрофона — в правом углу дисплея теперь будет отображаться зеленая пиктограмма; в отличие от iOS, доступ к звуку и камере можно быстро выключить из «Центра управления»; 
  • Google решила вопрос с приложениями, которые безальтернативно требуют доступа к микрофону и камере для продолжения работы — если запретить им доступ, Android будет транслировать приложению тишину и черный экран, как бы «обманывая» софт; таким образом формальность будет соблюдена и приложение запустится;
  • для смартфонов Pixel появилась функция цифрового ключа для авто.
Загрузить первую бета-версию на совместимые устройства можно будет уже с 18 мая. Полноценный стабильный релиз будет доступен этой осенью. 

Wear OS

Wear OS
Систему для умных часов от Google — Wear OS — внезапно объединили с Tizen OS от Samsung. Теперь компании будут вместе разрабатывать ОС для смарт-устройств. Google утверждает, что благодаря слиянию система только выиграет: она станет дольше работать от аккумулятора, на 30% быстрее открывать приложения, анимации станут более плавными. Под управлением новой «протизенной» Wear OS будут работать следующие модели Galaxy Watch и Fitbit. 

I/O

Новинки экосистемы
Google понемногу доработала множество своих облачных сервисов и приложений. Например:
  • В «Google Картах» теперь появятся так называемые «зеленые» маршруты — они покажут, как доехать с минимальными затратами топлива. А «безопасные» маршруты проведут там, где статистически случается меньше всего аварий; 
  • «Google Фото» научили анимировать две похожие фотографии в один слайд — в результате получается движущийся снимок; 
Фото
  • Взамен Workspace представлено облачное совместное пространство Smart Canvas — оно пригодится для совместной работы с использованием Docs, Meet и др.;
  • Умная камера Google Дуты научится выполнять сложные запросы и решать арифметические задачки;
  • Менеджер паролей Google теперь поддерживает импорт паролей из других сервисов; подобно iOS, там появятся предупреждения об украденных или одинаковых паролях;
  • Теперь Google позволит удалять историю своих поисковых запросов и историю местоположений в Картах вручную; кроме того, компания обещает автоматически очищать эти данные спустя 18 месяцев;
  • Google Фото начнет распознавать на фотографиях похожие элементы и составлять истории для «переживания любимых моментов». 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

Tha Verge Tha Verge

Ссылки по теме:

Очередное доказательство, что HarmonyOS намного круче, чем Android Очередное доказательство, что HarmonyOS намного круче, чем Android

В Android 12 Beta обнаружили новую функцию. Вот только в iOS она есть уже несколько лет В Android 12 Beta обнаружили новую функцию. Вот только в iOS она есть уже несколько лет

Android 12 поставили на старый Windows-смартфон Android 12 поставили на старый Windows-смартфон