Cмартфоны Galaxy начали получать масштабное улучшение камеры «по воздуху»

Компания Samsung начала распространять свежее обновление ПО для линейки Galaxy S24. Об этом пишет SamMobile.
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Согласно источнику, апдейт позиционируется как рядовой патч безопасности за апрель 2024 года, однако внутри скрывается целый ряд улучшений для камер совместимых смартфонов Galaxy. Вот их список:
- Точность баланса белого и экспозиция камеры.
- Качество изображения при слабом освещении.
- Точность цветопередачи в приложении камеры ExpertRAW.
- Четкость текста на снимках с большим увеличением.
- Поддержка видео с разрешением 480×480 пикселей в функции Instant Slow Mo.
Обновление весит 666 Мб и уже распространяется в Индии и странах Европы. Развертывание, как обычно, происходит постепенно, так что владельцам поддерживаемых моделей Galaxy придется немного подождать своей очереди.