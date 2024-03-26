Cмартфоны Galaxy начали получать масштабное улучшение камеры «по воздуху»



Компания Samsung начала распространять свежее обновление ПО для линейки Galaxy S24. Об этом пишет SamMobile.





Точность баланса белого и экспозиция камеры.

Качество изображения при слабом освещении.

Точность цветопередачи в приложении камеры ExpertRAW.

Четкость текста на снимках с большим увеличением.

Поддержка видео с разрешением 480×480 пикселей в функции Instant Slow Mo.

Согласно источнику, апдейт позиционируется как рядовой патч безопасности за апрель 2024 года, однако внутри скрывается целый ряд улучшений для камер совместимых смартфонов Galaxy. Вот их список:Обновление весит 666 Мб и уже распространяется в Индии и странах Европы. Развертывание, как обычно, происходит постепенно, так что владельцам поддерживаемых моделей Galaxy придется немного подождать своей очереди.