Cмартфоны Galaxy начали получать масштабное улучшение камеры «по воздуху»

Олег

Фото: SamMobile


Компания Samsung начала распространять свежее обновление ПО для линейки Galaxy S24. Об этом пишет SamMobile.

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Согласно источнику, апдейт позиционируется как рядовой патч безопасности за апрель 2024 года, однако внутри скрывается целый ряд улучшений для камер совместимых смартфонов Galaxy. Вот их список:

  • Точность баланса белого и экспозиция камеры.
  • Качество изображения при слабом освещении.
  • Точность цветопередачи в приложении камеры ExpertRAW.
  • Четкость текста на снимках с большим увеличением.
  • Поддержка видео с разрешением 480×480 пикселей в функции Instant Slow Mo.

Обновление весит 666 Мб и уже распространяется в Индии и странах Европы. Развертывание, как обычно, происходит постепенно, так что владельцам поддерживаемых моделей Galaxy придется немного подождать своей очереди. 

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Источник:
SamMobile
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