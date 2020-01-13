Разработчик Saurik обновил инструмент Cydia Substrate до версии 0.9.7100. Он добавил поддержку iOS 13, а также устранил баг, который приводил к чрезмерному расходованию системных ресурсов.
Cydia Substrate — инструмент, который обеспечивает установку твиков и приложений из различных репозиториев на взломанных iPhone и iPad. Он используется в джейлбрейк-утилитах Unc0ver и checkra1n.
Для обновления Cydia Substrate нужно открыть приложение Cydia на смартфоне или планшете Apple с джейлбрейком и согласиться на установку апдейта.
После установки обновления взломанный смартфон должен работать гораздо более стабильно. Дело в том, что Saurik обнаружил в ранней версии Cydia Substrate баг, из-за которого смартфон после непродолжительной работы допускал утечку ресурсов. Из-за этого Cydia Substrate переставал работать, а вместе с ним блокировалась возможность устанавливать и использовать твики.
С помощью утилиты checkra1n можно взламывать смартфоны Apple, работающие на iOS 13-13.2 (от iPhone 5s до iPhone X). Более новые модели iPhone не поддерживаются, поскольку в них используется гораздо более серьёзная аппаратная защита от джейлбрейка.
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Но Сидия не прекращала свою деятельность и теперь даже обновилась.
1) запись разговоров
2) показывает % заряда в челке
3) поиск Т9 по контактам на рус.языке
4) раздача безлимит.инета
5) иконки аппов, в которых есть уведомления
6) показывает удалённые собеседником сообщения в ватсапе
7) взлом некоторых подписок и приложений
8) вибрация при поднятии на др.конце трубки