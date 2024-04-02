Дизайн iPhone SE 4 засветился на живых фото. Эту новинку захотят буквально все



В сети появились фотографии «болванки» iPhone SE следующего поколения в чехле. Снимки позволяют понять, каким будет будущий доступный айфон.



Согласно источнику, снимки опубликовал инсайдер из Китая, известный как Маджин Бу. На них можно увидеть макет смартфона с одной камерой сзади, который больше всего похож на будущий iPhone SE 4 — собственно, именно это и написано на муляже.







Фото: X-Twitter



Если «болванка» является точной, то предыдущие утечки подтверждаются: грядущая «бюджетка» получит корпус от iPhone 14 с актуальным дизайном, дисплеем 6,1 дюйма, модулем Face ID и тонкими рамками. Говорят, смартфон получит даже «кнопку действия» и порт USB-С. Единственным отличием станет модуль камеры — объектив будет всего один, как в iPhone XR и текущем поколении iPhone SE (2022).



Данная утечка подтверждает, что iPhone SE 4 станет хитом: смартфон предложит почти всё то же самое, что есть в старших моделях, за более низкую цену. Если «болванка» является точной, то предыдущие утечки подтверждаются: грядущая «бюджетка» получит корпус от iPhone 14 с актуальным дизайном, дисплеем 6,1 дюйма, модулем Face ID и тонкими рамками. Говорят, смартфон получит даже «кнопку действия» и порт USB-С. Единственным отличием станет модуль камеры — объектив будет всего один, как в iPhone XR и текущем поколении iPhone SE (2022).Данная утечка подтверждает, что iPhone SE 4 станет хитом: смартфон предложит почти всё то же самое, что есть в старших моделях, за более низкую цену.