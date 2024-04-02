Дизайн iPhone SE 4 засветился на живых фото. Эту новинку захотят буквально все

Олег

iPhone SE 4


В сети появились фотографии «болванки» iPhone SE следующего поколения в чехле. Снимки позволяют понять, каким будет будущий доступный айфон.

Согласно источнику, снимки опубликовал инсайдер из Китая, известный как Маджин Бу. На них можно увидеть макет смартфона с одной камерой сзади, который больше всего похож на будущий iPhone SE 4 — собственно, именно это и написано на муляже.

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iPhone SE 4
Фото: X-Twitter

Если «болванка» является точной, то предыдущие утечки подтверждаются: грядущая «бюджетка» получит корпус от iPhone 14 с актуальным дизайном, дисплеем 6,1 дюйма, модулем Face ID и тонкими рамками. Говорят, смартфон получит даже «кнопку действия» и порт USB-С. Единственным отличием станет модуль камеры — объектив будет всего один, как в iPhone XR и текущем поколении iPhone SE (2022).

Данная утечка подтверждает, что iPhone SE 4 станет хитом: смартфон предложит почти всё то же самое, что есть в старших моделях, за более низкую цену. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+1251
tellurian
Шо, опять? (с)
40 минут назад
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+160
Basy
«Буквально все» хотят iPhone 15-16, а это хотят те, у кого денег не хватает))
минуту назад
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