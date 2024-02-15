Дизайнер показал идеальный ноутбук с невидимыми портами. Странновато, но симпатично!

Олег

Концепт
Фото: Junichiro Yokota

В сети появился концепт ноутбука со скрытыми коннекторами. На него обратили внимание в Yanko Design.

Согласно источнику, необычное устройство создал цифровой художник Junichiro Yokota. Он задался вопросом: насколько реально было бы получить ноутбук со всеми необходимыми портами, которые при этом не портят его внешний вид? Получился «крылатый» лэптоп с двумя выдвигающимися хабами по бокам.

Фото: Junichiro Yokota
Фото: Junichiro Yokota

Дизайнер спрятал порты в подставку, которая и без того не помешала бы многим ультрабукам — когда корпус приподнят над столом, он лучше охлаждается. Подставка контрастного красного цвета проходит поперек ноутбука и наполовину утоплена в корпус; по бокам у нее по одному USB-С-порту, но достаточно потянуть за любую сторону — и выдвигается своего рода скрытый хаб с USB-A, HDMI и даже Ethernet.

Фото: Junichiro Yokota
Фото: Junichiro Yokota

Фото: Junichiro Yokota
Фото: Junichiro Yokota

Если раздвинуть подставку сразу с двух сторон, то получится эффект «крыльев», который, пожалуй, понравится не всем. Однако в целом концепция черного матового корпуса и красной многофункциональной подставки вполне жизнеспособна. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

kardigan
+3554
kardigan
Ушастый ноутбук? Интересно.
Сегодня в 17:05
#
tellurian
+2631
tellurian
Всякие механических механизмы снижают надежность. Я бы не купил. Не практично.
Сегодня в 17:23
#
st00p1dm0nkey
+4277
st00p1dm0nkey
Смотрю на дизайн Прошек начиная с м1про процессоров и всё в дизайне устраивает, есть 3 юэсби тайм си, есть магнитная зарядка, есть картридер и ашдиэмай разъём. Корпус кайф, клава и динамики кайф, трекпад большой и удобный!
Чего ж тебе еще надо собака?
Сегодня в 18:31
#
Dmitriy
+866
Dmitriy
Дизайнер явно далек от реалий и практики.
час назад в 20:29
#
+4446
Gabriel
Отличная идея.
А если эту шину сделать легкосъёмной, то это будет идеальный вариант.
32 минуты назад
#