Дизайнер показал идеальный ноутбук с невидимыми портами. Странновато, но симпатично!



Фото: Junichiro Yokota





В сети появился концепт ноутбука со скрытыми коннекторами. На него обратили внимание в Yanko Design.Согласно источнику, необычное устройство создал цифровой художник Junichiro Yokota. Он задался вопросом: насколько реально было бы получить ноутбук со всеми необходимыми портами, которые при этом не портят его внешний вид? Получился «крылатый» лэптоп с двумя выдвигающимися хабами по бокам.Дизайнер спрятал порты в подставку, которая и без того не помешала бы многим ультрабукам — когда корпус приподнят над столом, он лучше охлаждается. Подставка контрастного красного цвета проходит поперек ноутбука и наполовину утоплена в корпус; по бокам у нее по одному USB-С-порту, но достаточно потянуть за любую сторону — и выдвигается своего рода скрытый хаб с USB-A, HDMI и даже Ethernet.Если раздвинуть подставку сразу с двух сторон, то получится эффект «крыльев», который, пожалуй, понравится не всем. Однако в целом концепция черного матового корпуса и красной многофункциональной подставки вполне жизнеспособна.