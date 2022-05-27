Для WhatsApp появился новый крутой стикерпак. Секретная ссылка на загрузку — внутри

Популярный мессенджера WhatsApp получил новый стикерпак по мотивам известного сериала. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.
Сотрудники WABetaInfo специализируются на нововведениях и апдейтах WhatsApp — они оперативно исследуют все новые версии мессенджера и новости от его разработчиков, после чего рассказывают о своих находках. На этот раз ребята сообщают о новом стикерпаке по мотивам популярного сериала Stranger Things («Очень странные дела»). Он появился в свежих бета-версиях WhatsApp для iOS, Android и «настольных» приложений.
Как известно, в WhatsApp со стикерами дела обстоят не так хорошо, как в Telegram. Система довольно закрытая, создавать и добавлять их сложно, поэтому каждый новый качественный стикерпак — это настоящее событие для пользователей WhatsApp. Анимированный набор по мотивам Stranger Things запущен в честь выхода нового сезона сериала.
На данный момент вы можете не найти его в магазине стикеров, так как развертывание только началось. Чтобы скачать его прямо сейчас, перейдите по специальной ссылке, которую предоставил WABetaInfo, и подтвердите действие. Набор сразу появится в мессенджере и вы сможете его использовать.
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