WhatsApp Стикеры

Для WhatsApp появился новый крутой стикерпак. Секретная ссылка на загрузку — внутри

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджера WhatsApp получил новый стикерпак по мотивам известного сериала. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo. 

Сотрудники WABetaInfo специализируются на нововведениях и апдейтах WhatsApp — они оперативно исследуют все новые версии мессенджера и новости от его разработчиков, после чего рассказывают о своих находках. На этот раз ребята сообщают о новом стикерпаке по мотивам популярного сериала Stranger Things («Очень странные дела»). Он появился в свежих бета-версиях WhatsApp для iOS, Android и «настольных» приложений. 

Как известно, в WhatsApp со стикерами дела обстоят не так хорошо, как в Telegram. Система довольно закрытая, создавать и добавлять их сложно, поэтому каждый новый качественный стикерпак — это настоящее событие для пользователей WhatsApp. Анимированный набор по мотивам Stranger Things запущен в честь выхода нового сезона сериала. 

WhatsApp  

На данный момент вы можете не найти его в магазине стикеров, так как развертывание только началось. Чтобы скачать его прямо сейчас, перейдите по специальной ссылке, которую предоставил WABetaInfo, и подтвердите действие. Набор сразу появится в мессенджере и вы сможете его использовать. 

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Источник:
WABetaInfo
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