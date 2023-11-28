До «Одноклассников» наконец добралась опция, которую ждали все



Социальная сеть «Одноклассники» обзавелась полезнейшей настройкой профиля. Об этом сообщает сам сервис.



Согласно источнику, пользователи «Одноклассников» наконец получили возможность скрывать свой профиль от незнакомых людей. Теперь посторонние не увидят записи и контент, размещенный на вашей странице, если вы установите соответствующий запрет. Он находится в настройках профиля, в категории приватности.







Ограничить можно доступ к ленте новостей, списку друзей, фото и видеороликам, информации о праздниках и полученных подарках. До конца текущего года ОК добавит функцию запрета подарков от незнакомых пользователей.



При выборе максимального уровня приватности посторонние смогут увидеть только ваше имя и аватар. Новые настройки позволят избежать назойливого или опасного внимания от незнакомцев и снизят негативный опыт от общения в соцсети. Разработчикам давно пора было добавить эту возможность, тем более, что «Одноклассники» Ограничить можно доступ к ленте новостей, списку друзей, фото и видеороликам, информации о праздниках и полученных подарках. До конца текущего года ОК добавит функцию запрета подарков от незнакомых пользователей.При выборе максимального уровня приватности посторонние смогут увидеть только ваше имя и аватар. Новые настройки позволят избежать назойливого или опасного внимания от незнакомцев и снизят негативный опыт от общения в соцсети. Разработчикам давно пора было добавить эту возможность, тем более, что «Одноклассники» являются самой популярной соцсетью в России.