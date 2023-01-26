Три новых подробности об iPhone 15 точно не оставят вас равнодушными

Олег

iPhone 15 Ultra


В сети появились несколько новых инсайдов о будущей линейке iPhone 15. Информацию опубликовали Phone Arena и MacRumors.

Первое ожидаемое нововведение — новый модуль связи. Ранее мы уже рассказали, что в новых Mac mini и MacBook Pro 2023 года установлен Wi-Fi 6E. Инсайдеры уверены, что всю линейку iPhone 15 тоже «подтянут» к этому стандарту связи.

Второй инсайд более комплексный и содержит любопытные подробности, извлеченные из кода будущей iOS 17. Согласно источникам, там указано, что данная ОС будет поддерживать шесть моделей iPhone с Dynamic Island. Если вычесть iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, то остаются 4 модели — именно столько смартфонов Apple обычно представляет в рамках одной линейки. То есть, есть шанс, что «островок» получат все модели iPhone 15.

Помимо этого, инсайдер сообщает, что iPhone 15 Ultra получит более мощную версию чипа Apple A17 Bionic — дословно он говорит, что «чип в Ultra будет иметь больше свободы, чем в iPhone 15 Pro». При этом самый флагманский смартфон оснастят более продвинутой системой охлаждения.

И, наконец, в очередной раз подтвердилось предположение о хитром переходе на USB-С. Оно состоит в том, что Apple заменит порт Lightning во всей линейке, но поддержку высокой скорости зарядки и передачи данных получат лишь модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. Более подробно о переходе iPhone на новый порт мы рассказали вот здесь

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

+129
lokky
Оставили
час назад в 13:34
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