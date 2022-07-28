iOS 16 Обновления Виджеты

Экран блокировки в iOS 16 Beta 4 стал еще круче. Вам понравится это нововведение

Олег

iOS 16


Вчера Apple выпустила свежую, четвертую бета-версию iOS 16 и iPadOS 16. О пяти нововведениях этой сборки мы рассказали ранее, а теперь обнаружено еще одно — о нем написали в MacRumors.

Согласно источнику, в iOS 16 beta 4 компания Apple запустила новый пакет ActivityKit. Он позволяет разработчикам приложений создавать интерактивные виджеты, отображающие различные «Живые действия» на экране блокировки.
«С помощью платформы ActivityKit вы можете запустить Live Activity, чтобы делиться обновлениями в реальном времени из вашего приложения на экране блокировки. Например, спортивное приложение может позволить пользователю запустить Live Activity для спортивной игры в прямом эфире. Прямая трансляция отображается на экране блокировки на протяжении всей игры и предлагает краткий обзор последних обновлений игры», — Apple
MacRumors демонстрирует ActivityKit на примере приложения Uber (изображение в начале статьи). Выглядит это так: после вызова такси в приложении пользователь может прямо на экране блокировки следить за приближением машины и выйти из дома вовремя. Потенциал этого пакета очень широк — довольно много действий и процессов можно добавить в активный виджет.

Стоит отметить, что «Живые действия», похоже, работают не так, как обычные виджеты — для них в системе используется другой механизм. На промо-странице сайта Apple, посвященной iOS 16, указано, что «Живые действия» не будут доступны вместе с первым релизом iOS 16, а появятся позже. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Александр Пешкичев
+43
Александр Пешкичев
Ну да, лет через 5 появится, но только в SuperMEGAPRO Max версии от 4999 долларов. Вся индустрия смартфонов уже просто зависла на одном месте и корпорации выжимают максимум из покупателей. Потому что представить больше нечего. Ибо бабок не поднимешь если будешь делать действительно что-то прорывное каждый год. (Ну или даже раз в два три)
28 июля 2022 в 11:26
#
+26
kuzicheff Александр Пешкичев
ну вот нет же, доступно уже сейчас в ios 16 (есть публичная бэта), начиная с iPhone 8. Ставлю на то, что большие разрабы уже к осеннему релизу iOS 16 выкатят свое первое видение данной технологии.
28 июля 2022 в 13:30
#
saintmaybach
+924
saintmaybach
Кук стал настолько прогнозируем, что можно не читать новости про новинки в айфонах. В час по чайно ложке называется, каждый год по чуть-чуть и компания процветает, и люди довольны (зачеркнуто, обмануты).
28 июля 2022 в 14:00
#
+444
law
Так и не понял убер щас так работает или нет еще? Пока не скавить?
Сегодня в 03:47
#