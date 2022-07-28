Экран блокировки в iOS 16 Beta 4 стал еще круче. Вам понравится это нововведение



Вчера Apple выпустила свежую, четвертую бета-версию iOS 16 и iPadOS 16. О пяти нововведениях этой сборки



Согласно источнику, в iOS 16 beta 4 компания Apple запустила новый пакет ActivityKit. Он позволяет разработчикам приложений создавать интерактивные виджеты, отображающие различные «Живые действия» на экране блокировки.

Вчера Apple выпустила свежую, четвертую бета-версию iOS 16 и iPadOS 16. О пяти нововведениях этой сборки мы рассказали ранее , а теперь обнаружено еще одно — о нем написали в MacRumors.Согласно источнику, в iOS 16 beta 4 компания Apple запустила новый пакет ActivityKit. Он позволяет разработчикам приложений создавать интерактивные виджеты, отображающие различные «Живые действия» на экране блокировки.

«С помощью платформы ActivityKit вы можете запустить Live Activity, чтобы делиться обновлениями в реальном времени из вашего приложения на экране блокировки. Например, спортивное приложение может позволить пользователю запустить Live Activity для спортивной игры в прямом эфире. Прямая трансляция отображается на экране блокировки на протяжении всей игры и предлагает краткий обзор последних обновлений игры», — Apple

MacRumors демонстрирует ActivityKit на примере приложения Uber (изображение в начале статьи). Выглядит это так: после вызова такси в приложении пользователь может прямо на экране блокировки следить за приближением машины и выйти из дома вовремя. Потенциал этого пакета очень широк — довольно много действий и процессов можно добавить в активный виджет.



Стоит отметить, что «Живые действия», похоже, работают не так, как обычные виджеты — для них в системе используется другой механизм. На промо-странице сайта Apple, посвященной iOS 16, указано, что «Живые действия» не будут доступны вместе с первым релизом iOS 16, а появятся позже.