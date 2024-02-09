Электро-Toyota без водителя уехала в океан с обрыва из-за глупейшей ошибки бренда

Фото: Electrek
Первый полностью электрический автомобиль Toyota попал в заголовки новостей в очень неприятном контексте. Историю опубликовали в Electrek.
Согласно источнику, владелец новенькой Toyota b74X поехал на ней в ресторан с двумя домочадцами. По пути мужчина остановился, чтобы выбросить мусор, и забыл поставить машину на паркинг. Электрокар покатился вперед без водителя и с двумя пассажирами внутри, доехал до обрыва и свалился в океан.
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Пассажиры выпрыгнули в окна, когда машина уже была в воде и вскоре после этого она полностью погрузилась. Находиться в непосредственной близости от тонущего электрокара было очень опасно, но оба пострадавших отделались испугом и намокшей одеждой. Машину достали, но восстановлению она не подлежит.
Источник отмечает, что с Tesla такое никогда не могло бы случиться: электрокары Маска включают тормоз, когда ремень безопасности не пристегнут и на водительском сиденье никого нет. Странно, что в Toyota b74X такого никто не предусмотрел: технология отнюдь не новая, а машина вышла в 2024 году.