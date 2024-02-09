Электро-Toyota без водителя уехала в океан с обрыва из-за глупейшей ошибки бренда



Фото: Electrek





Первый полностью электрический автомобиль Toyota попал в заголовки новостей в очень неприятном контексте. Историю опубликовали в Electrek.



Согласно источнику, владелец новенькой Toyota b74X поехал на ней в ресторан с двумя домочадцами. По пути мужчина остановился, чтобы выбросить мусор, и забыл поставить машину на паркинг. Электрокар покатился вперед без водителя и с двумя пассажирами внутри, доехал до обрыва и свалился в океан.



