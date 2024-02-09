Электро-Toyota без водителя уехала в океан с обрыва из-за глупейшей ошибки бренда

Олег

Toyota
Фото: Electrek


Первый полностью электрический автомобиль Toyota попал в заголовки новостей в очень неприятном контексте. Историю опубликовали в Electrek.

Согласно источнику, владелец новенькой Toyota b74X поехал на ней в ресторан с двумя домочадцами. По пути мужчина остановился, чтобы выбросить мусор, и забыл поставить машину на паркинг. Электрокар покатился вперед без водителя и с двумя пассажирами внутри, доехал до обрыва и свалился в океан.

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Toyota

Toyota

Пассажиры выпрыгнули в окна, когда машина уже была в воде и вскоре после этого она полностью погрузилась. Находиться в непосредственной близости от тонущего электрокара было очень опасно, но оба пострадавших отделались испугом и намокшей одеждой. Машину достали, но восстановлению она не подлежит.

Toyota

Источник отмечает, что с Tesla такое никогда не могло бы случиться: электрокары Маска включают тормоз, когда ремень безопасности не пристегнут и на водительском сиденье никого нет. Странно, что в Toyota b74X такого никто не предусмотрел: технология отнюдь не новая, а машина вышла в 2024 году. 

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Источник:
Electrek
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Комментарии

+4432
Gabriel
«Тойота, управляй мечтой» вот она и управляет)
У кого тут есть мечта сигануть с обрыва в океан?
Сегодня в 00:04
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Вася Вотафаков
+5678
Вася Вотафаков
Скоро на Авито. Не бит не крашен. Любые проверки 🤣
Сегодня в 03:29
#
tellurian
+2686
tellurian
Реально странно, у меня в машине 2010 года был механизм автотормоза, если не пристгнут и открыта дверь включался паркинг.
Сегодня в 08:58
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+2
AID_000508.180c3514e11945e6bb3a07132998a7dd.0816
Вообще странная инфа, не знаю как в тойотах, на у меня открыл дверь — коробка на паркинг. Но и не совсем представляю как водитель в режиме D вышел из машины. Странная статья — для велосипедистов видать!
Сегодня в 11:19
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