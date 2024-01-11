Энтузиаст собрал идеальную видеокарту GeForce RTX 4070. Такую захочет любой геймер



В сети появилась история умельца, который модифицировал видеокарту NVIDIA, сделав её гораздо компактнее. Подробности есть на Reddit.



Пользователь форума рассказал, как собрал себе видеокарту под форм-фактор ITX. Для экспериментов была выбрана GeForce RTX 4070 Ti, длина корпуса которой обычно составляет около 300 мм. В результате получился блок чуть ли не вдвое меньше — длина кастома составила всего 173 мм.







Правда, есть и нюансы: ради компактности пришлось пожертвовать одним вентилятором, и, скорее всего, придется сделать андервольтинг. Опыт показывает, что RTX 40 серии нормально реагируют на него. Зато теперь карта войдет даже Правда, есть и нюансы: ради компактности пришлось пожертвовать одним вентилятором, и, скорее всего, придется сделать андервольтинг. Опыт показывает, что RTX 40 серии нормально реагируют на него. Зато теперь карта войдет даже в самый компактный ПК и занимает всего два слота расширения. В ответ на сомнения форумчан относительно охлаждения, автор кастома пишет, что «4070 Ti можно снизить до ~180 Вт, теряя при этом всего около ~6% в FPS по сравнению со стандартным», и он уже проверил это тестированием.