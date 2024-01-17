Энтузиасты собрали вездеходный монстр-байк. Выглядит устрашающе круто

Олег

YouTube


Авторы YouTube-канала Grind Hard собрали и показали необычное средство передвижения — монстр-байк. О нем написали в New Atlas.

Согласно источнику, ребята решили скрестить мотоцикл с большим внедорожником. В результате получился двухколесный монстр, который быстро едет и эффективно пугает прохожих.

«Наша цель — создать самую абсурдную, безумную, апокалиптичную штуку на свете, но с прекрасным движком. Будет ли он работать хорошо? Почти наверняка нет. Но попробовать интересно», — Grind Hard. 

YouTube

Раму для байка команда создала самостоятельно из стальной трубы, а огромные колеса подвешены с одной стороны по принципу маятника. Поскольку передняя ось оказалась почти на одной высоте с рулем, традиционный тип управления пришлось пересматривать. Ребята остановились на гидравлической рулевой системе с приводным и ведомым поршнями.

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Методом проб и ошибок энтузиасты добились минимальной задержки между рулем и колесами, и монстр-байк наконец поехал. Массивные 46-дюймовые колеса с «грязевыми» покрышками крутит V-образный двухцилиндровый мотор мощностью 150 л.с.



Первый заезд окончился тем, что наездник снес столб забора, поскольку сверхширокие колеса оказалось очень сложно наклонить набок. Проект продолжается и ребята уже думают, как обойти эту дилемму. 

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Источник:
New Atlas
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Комментарии

Нигга Дяй
–8
Нигга Дяй
Ну такое г@вно только в Теслу кибертрак грузить
Сегодня в 12:17
#
+59
Keks08
На переднем колесе крыло или «брызговик» надо бы поставить.)) а то после хорошей поездки водителя отмывать керхером придется.
2 часа назад в 12:42
#
kardigan
+3429
kardigan
Как ему ещё в будку бородатую не прилетело из под этих баллонов.
2 часа назад в 12:59
#
+142
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
«приводным и водомым поршнями»
«Ведомым» может быть, да? Не стыдно такое в народ выбрасывать? Уважать хотя бы себя научились бы. Позорище!
час назад в 14:11
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