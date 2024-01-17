Энтузиасты собрали вездеходный монстр-байк. Выглядит устрашающе круто



Авторы YouTube-канала Grind Hard собрали и показали необычное средство передвижения — монстр-байк. О нем написали в New Atlas.



Согласно источнику, ребята решили скрестить мотоцикл с большим внедорожником. В результате получился двухколесный монстр, который быстро едет и эффективно пугает прохожих.





«Наша цель — создать самую абсурдную, безумную, апокалиптичную штуку на свете, но с прекрасным движком. Будет ли он работать хорошо? Почти наверняка нет. Но попробовать интересно», — Grind Hard.







Раму для байка команда создала самостоятельно из стальной трубы, а огромные колеса подвешены с одной стороны по принципу маятника. Поскольку передняя ось оказалась почти на одной высоте с рулем, традиционный тип управления пришлось пересматривать. Ребята остановились на гидравлической рулевой системе с приводным и ведомым поршнями.



Раму для байка команда создала самостоятельно из стальной трубы, а огромные колеса подвешены с одной стороны по принципу маятника. Поскольку передняя ось оказалась почти на одной высоте с рулем, традиционный тип управления пришлось пересматривать. Ребята остановились на гидравлической рулевой системе с приводным и ведомым поршнями.