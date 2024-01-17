Энтузиасты собрали вездеходный монстр-байк. Выглядит устрашающе круто

Авторы YouTube-канала Grind Hard собрали и показали необычное средство передвижения — монстр-байк. О нем написали в New Atlas.
Согласно источнику, ребята решили скрестить мотоцикл с большим внедорожником. В результате получился двухколесный монстр, который быстро едет и эффективно пугает прохожих.
«Наша цель — создать самую абсурдную, безумную, апокалиптичную штуку на свете, но с прекрасным движком. Будет ли он работать хорошо? Почти наверняка нет. Но попробовать интересно», — Grind Hard.
Раму для байка команда создала самостоятельно из стальной трубы, а огромные колеса подвешены с одной стороны по принципу маятника. Поскольку передняя ось оказалась почти на одной высоте с рулем, традиционный тип управления пришлось пересматривать. Ребята остановились на гидравлической рулевой системе с приводным и ведомым поршнями.
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Методом проб и ошибок энтузиасты добились минимальной задержки между рулем и колесами, и монстр-байк наконец поехал. Массивные 46-дюймовые колеса с «грязевыми» покрышками крутит V-образный двухцилиндровый мотор мощностью 150 л.с.
Первый заезд окончился тем, что наездник снес столб забора, поскольку сверхширокие колеса оказалось очень сложно наклонить набок. Проект продолжается и ребята уже думают, как обойти эту дилемму.