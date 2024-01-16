Эта эффектная дизайнерская колонка напомнит вам Нью-Йорк даже в глубокой деревне

Олег

Колонка

Фото: Trend Hunter

Японский дизайнер создал колонку, напоминающую самое известное здание Нью-Йорка. О ней написали в Trend Hunter.

Согласно источнику, над внешним видом девайса поработал дизайнер и модельер Такахиро Мияшита. Колонка сделана из поликарбонатной композитной смолы и выглядит, как большой кусок бетона, из трещин которого «выглядывает» знаменитый нью-йоркский небоскреб.

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Фото: Trend Hunter
Фото: Trend Hunter

Фото: Trend Hunter
Фото: Trend Hunter

Что касается технического наполнения, то устройство оснащено семью динамиками: два низкочастотных по 6,5 дюйма, два среднечастотных по 3 дюйма и три дюймовых твитера. Разработчики обещают «впечатляющее звуковое давление, которое можно почувствовать непосредственно на коже». 

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Источник:
Trend Hunter
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Комментарии

+4769
Carter_Mayers
Стильненько и необычно, визуал реально хорош
час назад в 12:32
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tellurian
+2770
tellurian
Красивое решение.
13 минут назад
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