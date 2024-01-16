Эта эффектная дизайнерская колонка напомнит вам Нью-Йорк даже в глубокой деревне

Фото: Trend Hunter



Японский дизайнер создал колонку, напоминающую самое известное здание Нью-Йорка. О ней написали в Trend Hunter.



Согласно источнику, над внешним видом девайса поработал дизайнер и модельер Такахиро Мияшита. Колонка сделана из поликарбонатной композитной смолы и выглядит, как большой кусок бетона, из трещин которого «выглядывает» знаменитый нью-йоркский небоскреб.









Фото: Trend Hunter





Фото: Trend Hunter



Что касается технического наполнения, то устройство оснащено семью динамиками: два низкочастотных по 6,5 дюйма, два среднечастотных по 3 дюйма и три дюймовых твитера. Разработчики обещают «впечатляющее звуковое давление, которое можно почувствовать непосредственно на коже». Что касается технического наполнения, то устройство оснащено семью динамиками: два низкочастотных по 6,5 дюйма, два среднечастотных по 3 дюйма и три дюймовых твитера. Разработчики обещают «впечатляющее звуковое давление, которое можно почувствовать непосредственно на коже».