Эти 6 продуктов Apple точно не выпустит в 2023 году. Не ждите их





С наступлением нового года все фанаты Apple ждут классных новинок от любимой компании. Релизы свежих девайсов совсем не ограничиваются осенней презентацией: иногда Apple выпускает устройства 3-4 раза за год.



Ранее мы рассказали, какие фишки должны появиться в линейке iPhone 15, а также стоит ли ждать новых iPad в текущем году. Сейчас перечислим устройства, которых с большой вероятностью не будет представлено в 2023-м.





AirPods Pro 3

iPhone SE 4

iPad Pro 7

Apple TV 4

MacBook Air 13

Apple Car

Первое поколение «прошек» вышло в 2019 году и буквально порвало рынок — наушники хотели абсолютно все, а китайские подвальные мастерские вовсю клепали их копии, наводняя весь мир подделками AirPods Pro. Первая модель оставалась актуальной вплодь до 2022-го, то есть Apple не обновляла наушники в течение трех лет.AirPods Pro 2 вышли в сентябре 2022-го, и, учитывая прошлый опыт, компания вряд ли готова обновить их в 2023-м. Скорее всего, эти наушники будут продаваться как минимум пару лет.Слухов относительно самого дешевого и компактного смартфона Apple было очень много. Большинство инсайдеров сходились во мнении, что компания представит некую итерацию iPhone XR или iPhone 11 под шильдиком SE 4.Однако совсем недавно стало известно, что Apple временно отказалась от выпуска моделей SE. Низкая маржинальность и надвигающийся финансовый кризис заставил компанию заморозить это устройство. Но даже если бы планы оставались в силе, то iPhone SE 4 вышел бы как минимум в 2024-м. Вспомните: первый iPhone SE вышел в 2016 году, второй — в 2020-м, а третий в 2022-м.Ранее мы уже обсуждали вероятность выхода обновленного iPad Pro и если коротко — она очень низкая. Актуальные модели с 11 и 12,9-дюймовыми дисплеями очень хороши, работают на самом свежем чипе Silicon M2 и имеют современный дизайн. На данный момент единственный апдейт, который можно для них представить — это OLED-матрица . Но такие изменения обычно сопровождаются обновлением железа, а чипа Silicon M3 пока не представлено. Аналитики считают, что ждать новые «прошки» следует не ранее 2024 года.Актуальная модель «яблочной» приставки работает на современном SoC Apple A15 Bionic, поддерживает 4К и недавно получила обновленный пульт. Скорее всего, это устройство с нами надолго. Инсайдеры не ждут обновления Apple TV в ближайшие пару лет.Совсем недавно был представлен MacBook Air 2022, который серьезно переработали во всех отношениях. Ультрабук получил новый дизайн корпуса, дисплей с «монобровью», самый современный чип Silicon M2. Если вспомнить, что прошлая итерация MacBook Air (на M1) жила с 2020 по 2022, то можно предположить, что теперь Air обновят не раньше 2024-го.Эту точку зрения косвенно подтверждают слухи о том, что Apple готовится представить осенью MacBook Air с дисплеем 15,2 дюйма В последнее время появляется всё больше инсайдов о собственном электрокаре от Apple, что указывает на приближающийся релиз. Последняя информация от Bloomberg показывает нам, что Apple отказалась от нескольких амбициозных задумок, например полностью автономного управления без руля и педалей; Apple Car будет классическим электромобилем с ценником около 100 тысяч долларов. При этом инсайдеры не видят подтверждений тому, что компания готова представить машину в ближайший год.