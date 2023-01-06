Apple Инсайды

Эти 6 продуктов Apple точно не выпустит в 2023 году. Не ждите их

Олег

Apple Car

С наступлением нового года все фанаты Apple ждут классных новинок от любимой компании. Релизы свежих девайсов совсем не ограничиваются осенней презентацией: иногда Apple выпускает устройства 3-4 раза за год.

Ранее мы рассказали, какие фишки должны появиться в линейке iPhone 15, а также стоит ли ждать новых iPad в текущем году. Сейчас перечислим устройства, которых с большой вероятностью не будет представлено в 2023-м.

AirPods Pro 3

Первое поколение «прошек» вышло в 2019 году и буквально порвало рынок — наушники хотели абсолютно все, а китайские подвальные мастерские вовсю клепали их копии, наводняя весь мир подделками AirPods Pro. Первая модель оставалась актуальной вплодь до 2022-го, то есть Apple не обновляла наушники в течение трех лет.

AirPods Pro 2 вышли в сентябре 2022-го, и, учитывая прошлый опыт, компания вряд ли готова обновить их в 2023-м. Скорее всего, эти наушники будут продаваться как минимум пару лет.

iPhone SE 4

Слухов относительно самого дешевого и компактного смартфона Apple было очень много. Большинство инсайдеров сходились во мнении, что компания представит некую итерацию iPhone XR или iPhone 11 под шильдиком SE 4.

Однако совсем недавно стало известно, что Apple временно отказалась от выпуска моделей SE. Низкая маржинальность и надвигающийся финансовый кризис заставил компанию заморозить это устройство. Но даже если бы планы оставались в силе, то iPhone SE 4 вышел бы как минимум в 2024-м. Вспомните: первый iPhone SE вышел в 2016 году, второй — в 2020-м, а третий в 2022-м.

iPad Pro 7

Ранее мы уже обсуждали вероятность выхода обновленного iPad Pro и если коротко — она очень низкая. Актуальные модели с 11 и 12,9-дюймовыми дисплеями очень хороши, работают на самом свежем чипе Silicon M2 и имеют современный дизайн. На данный момент единственный апдейт, который можно для них представить — это OLED-матрица. Но такие изменения обычно сопровождаются обновлением железа, а чипа Silicon M3 пока не представлено. Аналитики считают, что ждать новые «прошки» следует не ранее 2024 года.

Apple TV 4

Актуальная модель «яблочной» приставки работает на современном SoC Apple A15 Bionic, поддерживает 4К и недавно получила обновленный пульт. Скорее всего, это устройство с нами надолго. Инсайдеры не ждут обновления Apple TV в ближайшие пару лет.

Air

MacBook Air 13

Совсем недавно был представлен MacBook Air 2022, который серьезно переработали во всех отношениях. Ультрабук получил новый дизайн корпуса, дисплей с «монобровью», самый современный чип Silicon M2. Если вспомнить, что прошлая итерация MacBook Air (на M1) жила с 2020 по 2022, то можно предположить, что теперь Air обновят не раньше 2024-го.

Эту точку зрения косвенно подтверждают слухи о том, что Apple готовится представить осенью MacBook Air с дисплеем 15,2 дюйма.

Apple Car

В последнее время появляется всё больше инсайдов о собственном электрокаре от Apple, что указывает на приближающийся релиз. Последняя информация от Bloomberg показывает нам, что Apple отказалась от нескольких амбициозных задумок, например полностью автономного управления без руля и педалей; Apple Car будет классическим электромобилем с ценником около 100 тысяч долларов. При этом инсайдеры не видят подтверждений тому, что компания готова представить машину в ближайший год. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4169
Gabriel
Ну вообще Эппл кар мы вполне можем увидеть в 2023 году.
После падения каптализации Эппл на практически 1 триллион$ нужно срочно спасать ситуацию и срочно что-то выкатить чтобы вернуть веру и желание инвестировать.
Эппл кар очень подойдёт для этого.
Вчера в 21:55
#
+58
antonchik55 Gabriel
Apple Glass куда более реалистичнее, чем Apple Car.
Очки потребуют сильно меньше вложений. Полагаю, финансовых тоже.
Вчера в 23:46
#
+4169
Gabriel antonchik55
В плане затрат да, но машина даст мультипликативный эффект который потащит за собой кучу инноваций с яблочком и среди них вполне могут оказаться очки.
Если конечно надвигающийся кризис не похоронит все это.
Сегодня в 08:30
#
s_medik
+3217
s_medik Gabriel
В падении акций Apple виновата не Apple, а надвигающаяся рецессия и надутые пузыри в ковидные года.
Сегодня в 03:40
#
+4169
Gabriel s_medik
С этим никто не спорит упало у всех, задача остаться привлекательным для инвестиций на фоне конкурентов чтобы упасть как можно меньше для того чтобы начать активный рост с хороших позиций.
Если конечно надвигающийся кризис не окажется в разы хуже кризиса начала прошлого века.
Сегодня в 08:27
#
tellurian
+4911
tellurian Gabriel
Сейчас куча денег идет в военный сектор. Вот кого надо покупать и на чем зарабатывать.
Сегодня в 14:24
#
tellurian
+4911
tellurian Gabriel
Падают акции всех технологических компаний и не только. Уходят дешевые деньги.
Машина тут не поможет. Возможно будет рецессия и в настоящее время выпуск машины не самое лучшее решение.
Сегодня в 14:24
#
Mers
+4261
Mers
Мне кажется, что писать об AirPods Pro 3 было глупо.
Вчера в 22:39
#
+240
Alex82 Mers
+100500. Лишь что-то написать…✍️
Вчера в 23:26
#
+58
antonchik55
В целом, загадывать что Apple точно или «скорее всего» не представит — опрометчиво.

Систематически выходят только новые iPhone в сентябре (иногда в марте, но далеко не каждый год) и как минимум 1 компьютер они представят за год.
Ну может еще iPad стабильно раз в год представляют (точно не помню все года, но, вроде, не проходил год без хотя бы одного планшета)

Всё остальное — чистый рандом для простых пользователей))
Вчера в 23:49
#
s_medik
+3217
s_medik antonchik55
Заголовок: эти продукты Apple ТОЧНО не выпустит в 2023 году.

Статья:
- Скорее всего наушников не будет
- Аналитики считают, что не будет iPad Pro 7
- Скорее всего новую Apple TV не выпустят еще пару лет
- Можно предположить, что MacBook Air обновят не раньше 2024-го
- Инсайдеры не видят подтверждений тому, что компания готова представить Apple Car в ближайший год. 
Сегодня в 03:42
#
GSmirnov
+548
GSmirnov s_medik
Пора привыкнуть что это желтый ресурс. С беспонтовыми новостями про сборы Чебурашки
Сегодня в 04:55
#
Вася Вотафаков
+5422
Вася Вотафаков
Ничего из перечисленного… мини 15/16/17 интересует. С камерой 48. 😁
Сегодня в 05:22
#
tellurian
+4911
tellurian
Я думаю Apple не делает свою машину. А создает софт для машин. Чтобы лучше и удобнее интегрировалась.
Сегодня в 14:22
#