Это небольшое, но очень полезное приложение для Mac поможет вам удобно настроить Dock-панель

Олег

HiDock

Команда разработчиков Rafa Conde официально представила небольшую полезную утилиту для Mac, которая позволяет гибко настроить отображение и внешний вид Dock. На приложение обратили внимание в 9to5Mac.

Приложение HiDock распространяется бесплатно и весит менее 5 Мб. Его главное предназначение — позволить вам удобно настроить отображение и внешний вид Dock во время подключения к внешнему монитору.

Утилита предлагает настроить три режима работы: только встроенный дисплей, только внешний дисплей и два дисплея одновременно. Для каждого режима доступно три параметра: «скрыть» либо «показать» Dock, выбор с какой стороны экрана его расположить, а также шкала размера панели. 

HiDock

При помощи этих нехитрых настроек вы можете создать различные сценарии отображения Dock. Например, при работе на экране Mac панель будет всегда внизу, при подключении дисплея — всегда слева и побольше, и так далее. Параметры Dock будут переключаться автоматически.

Ранее мы рассказали, как настроить включение и отключение Mac по расписанию на macOS Ventura и на более старых версиях macOS. Методы серьезно отличаются. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

–17
Молния Маккуин
Читаешь статью. И на 3 абзаце из четырех ты понимаешь что тебя это не касается. 2 абзаца примерно похожих по смыслу фраз. В этом весь Воронин.
37 минут назад
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