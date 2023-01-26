Это небольшое, но очень полезное приложение для Mac поможет вам удобно настроить Dock-панель





Команда разработчиков Rafa Conde официально представила небольшую полезную утилиту для Mac, которая позволяет гибко настроить отображение и внешний вид Dock. На приложение обратили внимание в 9to5Mac.



Приложение HiDock распространяется бесплатно и весит менее 5 Мб. Его главное предназначение — позволить вам удобно настроить отображение и внешний вид Dock во время подключения к внешнему монитору.



Утилита предлагает настроить три режима работы: только встроенный дисплей, только внешний дисплей и два дисплея одновременно. Для каждого режима доступно три параметра: «скрыть» либо «показать» Dock, выбор с какой стороны экрана его расположить, а также шкала размера панели.







При помощи этих нехитрых настроек вы можете создать различные сценарии отображения Dock. Например, при работе на экране Mac панель будет всегда внизу, при подключении дисплея — всегда слева и побольше, и так далее. Параметры Dock будут переключаться автоматически.



Ранее мы рассказали, как настроить включение и отключение Mac по расписанию на macOS Ventura и на более старых версиях macOS. Методы серьезно отличаются.