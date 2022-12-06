Это провал: из-за «Локатора» в iPhone спецназ вломился в дом к старушке с тараном



В США отряд спецназа чуть не скрутил пожилую женщину из-за сигнала «Локатора» в iPhone. Об этом написали в Phone Arena.



Согласно источнику, оперативные службы в Дэнвере, США выслеживали угнанный грузовик с похищенным оружием и деньгами. По данным следствия, в этом автомобиле также находился iPhone, который спецслужбы пеленговали через «Локатор». Автомобиль был угнан из отеля и перевозил шесть пистолетов, два боевых беспилотника, $4000 наличными и, собственно, iPhone.



Во время опроса жертвы угона детектив выяснил, что после совершения преступления приложение «Локатор» дважды указывало на некий жилой дом как на точку, где находится злополучный iPhone. Блюститель закона получил ордер на обыск, вызвал отряд спецназа и двинулся на абордаж.



Когда бравые ребята вынесли дверь тараном и вломились в дом, попутно уничтожая попавшиеся по пути вещи, оказалось, что единственный жилец здесь — 77-летняя пожилая женщина. Само собой, никакого оружия, денег и похищенного iPhone у нее не оказалось.



Теперь детективу предъявили иск из-за учиненной им вакханалии: ему вменяют в вину безответственный подход к работе, поскольку он положился лишь на данные «Локатора» и не перепроверил локацию с использованием оперативных инструментов.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides