Владелец электромобиля Tesla из Германии опубликовал фото с приборной панели своего авто — на нем зафиксирован рекордный для этого автобренда пробег. Фотографией он поделился в своем Twitter-аккаунте.
Житель Германии по имени Хансийорг вон Гемминген поделился фотографией, которая поразила пользователей сети. На ней можно увидеть электронную приборную панель электрокара Tesla Model S — снимок сделан в движении на скорости 93 км/ч. Но удивительно не это, а пробег, который «намотал» автомобиль: одометр показывает ровно 1 500 000 (полтора миллиона) километров!
Вон Гемминген приобрел свою Tesla Model S в 2014 году на вторичном рынке. На момент покупки машина прошла около 30 000 км и ездила на оригинальном аккумуляторе с запасом хода примерно 500 км от одного заряда. Спустя 5 лет — в 2019 году — немец уже выкладывал отчет о том, что его машина преодолела миллион километров пробега. Еще полмиллиона он наездил чуть более чем за два года.
Хансийорг рассказывает, что за семь лет эксплуатации электрокара ему пришлось несколько раз проводить дорогостоящий ремонт. Например, он трижды менял аккумулятор и сменил четыре электродвигателя. Первая батарея (которая была установлена на момент покупки авто) «проехала» почти 300 тысяч км, вторая — 250 тысяч, а третья — аж 460. Четвертый аккумулятор сейчас активно трудится и имеет 86% остаточной емкости.
Конечно, не обошлось без мелкого ремонта: мужчина купил новый сенсорный дисплей взамен сломанного, заменил задний амортизатор и переднюю ось в сборе. Последнее ТО немец прошел на пробеге в 900 тысяч км, а полная сумма, которую он потратил на ремонты составила порядка 13 000 евро.
Ранее мы рассказали о жителе Финляндии, который «попал» на крупный ремонт своей Tesla и решил выйти из положения весьма эксцентричным способом.
Житель Германии по имени Хансийорг вон Гемминген поделился фотографией, которая поразила пользователей сети. На ней можно увидеть электронную приборную панель электрокара Tesla Model S — снимок сделан в движении на скорости 93 км/ч. Но удивительно не это, а пробег, который «намотал» автомобиль: одометр показывает ровно 1 500 000 (полтора миллиона) километров!
#NeuesProfilbild pic.twitter.com/wEsk1ZW3yC— Hansjörg von Gemmingen - Hornberg (@gem8mingen) January 6, 2022
Вон Гемминген приобрел свою Tesla Model S в 2014 году на вторичном рынке. На момент покупки машина прошла около 30 000 км и ездила на оригинальном аккумуляторе с запасом хода примерно 500 км от одного заряда. Спустя 5 лет — в 2019 году — немец уже выкладывал отчет о том, что его машина преодолела миллион километров пробега. Еще полмиллиона он наездил чуть более чем за два года.
Хансийорг рассказывает, что за семь лет эксплуатации электрокара ему пришлось несколько раз проводить дорогостоящий ремонт. Например, он трижды менял аккумулятор и сменил четыре электродвигателя. Первая батарея (которая была установлена на момент покупки авто) «проехала» почти 300 тысяч км, вторая — 250 тысяч, а третья — аж 460. Четвертый аккумулятор сейчас активно трудится и имеет 86% остаточной емкости.
Конечно, не обошлось без мелкого ремонта: мужчина купил новый сенсорный дисплей взамен сломанного, заменил задний амортизатор и переднюю ось в сборе. Последнее ТО немец прошел на пробеге в 900 тысяч км, а полная сумма, которую он потратил на ремонты составила порядка 13 000 евро.
Ранее мы рассказали о жителе Финляндии, который «попал» на крупный ремонт своей Tesla и решил выйти из положения весьма эксцентричным способом.
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