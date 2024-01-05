Этот аксессуар превратит ваш iPhone в Blackberry всего за 13 тысяч рублей

Фото: Clicks
Компания Clicks представила необычный чехол для iPhone. О нем пишет MacRumors.
Аксессуар добавляет айфону физическую клавиатуру. Сверху он выглядит как обычный цветной кейс, но внизу «притаилась» большая «борода», которая содержит раскладку физических клавиш для набора текста. Разработчики говорят, что клавиатура должна «ощущаться как естественное продолжение» айфона.
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Фото: Clicks
Клавиатура подключается в разъем Lightning / USB-С и не имеет своего аккумулятора, питаясь от iPhone. При этом в самом аксессуаре есть порт для сквозной зарядки смартфона. Если вспомнить о габаритах, то чехол добавляет к длине айфона почти 42 мм.
Главное преимущество этой физической клавиатуры — когда она подключена, на экране не отображается виртуальная, а значит вся его площадь занята контентом. При этом появляется неудобство в виде смартфона длиной почти 19 сантиметров.
Фото: Clicks
Clicks для iPhone 14 Pro и 15 Pro продается за $139, или около 13 тысяч рублей по курсу. Версию для iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max можно забронировать за $30; стоить она будет $159 и выйдет весной.