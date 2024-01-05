Этот аксессуар превратит ваш iPhone в Blackberry всего за 13 тысяч рублей



Фото: Clicks





Компания Clicks представила необычный чехол для iPhone. О нем пишет MacRumors.



Аксессуар добавляет айфону физическую клавиатуру. Сверху он выглядит как обычный цветной кейс, но внизу «притаилась» большая «борода», которая содержит раскладку физических клавиш для набора текста. Разработчики говорят, что клавиатура должна «ощущаться как естественное продолжение» айфона.



