На прошедшей презентации 20 апреля Apple внесли всего один корректив в линейку iPhоne 12, добавив новый цвет. Журналисты из The Verge получили девайс в фиолетовом цвете и показали его на живых фото.
Главный вопрос этого релиза — что же это за цвет? Сиреневый? Фиолетовый? Пурпурный? А может, лавандовый?
The Verge утверждает, что это легкий сиреневый цвет, с уклоном на глиницию. Для фиолетового ему не хватает «красноты» и глубины. В любом случае, цвет очень узнаваемый, в отличие от бледно-зеленого, который запросто можно принять за обычный белый при определенном освещении. Сиреневый iPhone 12 — абсолютно тот же iPhone 12, что и раньше, внутри ничего не изменилось.
Кажется, такой цвет подойдет и женщине, и мужчине — конечно, в том случае, если мужчина преодолеет стереотип о «солидном черном». Черный и Space Gray цвета iPhone зачастую были в нашей стране самыми продаваемыми.
Помимо сиреневого (фиолетового, лавандового) iPhone 12, компания представила совершенно новый продукт — умные метки AirTags. После презентации появились новые подробности об этом устройстве — например, что AirTag умеет переходить в режим пропажи и взаимодействовать с Android-смартфонами, а также пресекать попытки слежки за владельцем iPhone. В России эти аксессуары стоят от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от их количества в лоте, и, скорее всего, будут урезаны в возможностях.
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Есть только один цвет — фиолетовый, все остальное придумали женщины)