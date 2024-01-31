Где слушать музыку в 2024 году? Сравнительный обзор музыкальных сервисов, доступных в России

В последние пару лет ситуация с музыкальными сервисами в России стала хуже, запутаннее и сложнее — некоторые из них покинули российский рынок, а у оставшихся сильно сократился ассортимент, доступный к прослушиванию россиянам. Тем не менее остались способы пользоваться даже ушедшими сервисами, а чисто российские ищут способы добавить в свои каталоги релизы, которые они не могут лицензировать. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на этом рынке: что предлагают все эти сервисы и на каких условиях.
Spotify
Spotify — самый популярный музыкальный сервис в мире, пользовавшийся до своего ухода большим успехом и в России. Сейчас в РФ не работают ни приложения, ни веб-версия Spotify, поэтому слушать в нём музыку на пробном тарифе или оформить премиум-подписку не прибегая к хитростям не получится. Но обходные пути всё же есть:
— Установка взломанного приложения и регистрация иностранного аккаунта (например, с указанием США или Индии). После этого почти всеми возможностями Spotify можно пользоваться бесплатно, но нужно раз в две недели перелогиниваться в аккаунт с IP-адресом той страны, на которой он зарегистрирован.
— Покупка премиум-подписки у посредников на онлайн-барахолках. Цены сильно варьируются: индивидуальная может стоить 300 рублей в месяц или 1800 рублей в год, а «семейная» на 10 человек сроком — 3700 рублей за 10 месяцев.
Наполнение каталога Spotify сильно отличается в зависимости от региона подписки, поскольку музыканты и их издатели сами выбирают, где их музыка должна быть доступна. Качество сопоставимо с MP3 на максимальном битрейте, lossless-звучания нет, но присутствует киллер-фича Spotify Connect, которая позволяет синхронизировать Spotify на разных устройствах (например, можно включить музыку в браузере на компьютере и управлять ею со смартфона смартфоне или через приложение менять воспроизводящее устройство).
«Яндекс Музыка»
«Яндекс Музыка» — самый популярный музыкальный сервис в России. С весны 2022 года его иностранный каталог заметно похудел, зато стали активнее продвигаться релизы российских музыкантов (с помощью чартов, подборок и выпуска эксклюзивных версий альбомов, на которых исполнители рассказывают что-нибудь о каждом треке).
Подписка на «Яндекс Музыку» входит в состав подписки «Плюс», которая предоставляет множество преимуществ в сервисах «Яндекса». Индивидуальной нет, только семейная на четырёх человек за 299 рублей в месяц или 2490 рублей в год. За дополнительные 100 рублей в месяц можно включить доступ к аудиокнигам в сервисе «Букмейт». Можно значительно сэкономить, если покупать подписку на маркетплейсах или в магазинах электроники в период проведения распродаж, частично расплачиваясь бонусными баллами. Некоторые пользователи годами держатся на пробной подписке, всё время продлевая её промокодами или регистрируя новые аккаунты. Без неё качество звучания сильно урезано, а воспроизведение часто прерывается рекламой.
В «Яндекс Музыке» есть «Моя волна» — система рекомендаций, работающая, по мнению многих, даже лучше, чем у Spotify. Это бесконечный поток композиций, среди которых с большой вероятностью можно услышать что-то новое, что вам понравится. Есть ещё одна малоизвестная, но довольно удобная особенность сервиса: если каких-то треков или релизов нет в «Яндекс Музыке», вы можете скачать их где-нибудь и загрузить в свой аккаунт, после чего они станут доступны персонально для вас с любых устройств.
Качество звучания в «Яндекс Музыке» тоже сопоставимо с MP3 на максимальном битрейте, lossless тут не найти. К уникальным преимуществам можно отнести синхронизацию между разными устройствами, где работают сервисы «Яндекса» (компьютер, смартфон, телевизор, умные колонки).
YouTube Music
Как и в случае с любыми другими сервисами Google, жителям РФ запрещено оплачивать услуги YouTube Music, но желающие могут завести аккаунт, зарегистрированный на другую страну, и расплатиться иностранной банковской картой или через посредника.
Подписка стоит по-разному в зависимости от страны и платы посреднику. Например, если оформлять напрямую в Турции, она обойдётся в 58 турецких лир в месяц на одного человека или 116 лир на семью из пятерых (170 или 340 рублей). Раз в месяц придётся заходить в аккаунт с IP-адреса той страны, на которую зарегистрирован аккаунт.
YouTube Music построен на основе сервиса Google Play Music и содержит обширный каталог, дополненный контентом из YouTube. Звук стримится в формате AAC с шириной потока 256 kbps, что примерно соответствует самому качественному MP3.
«VK Музыка»
«VK Музыка» — отдельный сервис, но его можно рассматривать как добавление к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», поскольку он пополняется в том числе контентом, который выкладывают сами пользователи. У такого подхода есть как минусы, так и плюсы: многие треки выложены в ужасном качестве или не соответствуют названиям, но доступны очень редкие записи, никогда не издававшиеся официально или отозванные из дистрибуции в РФ по лицензионным соображениям. Впрочем, даже добавленные пользователями песни иногда исчезают по требованию правообладателей.
Музыку в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» можно слушать бесплатно, но подписка за 159 рублей в месяц даёт преимущества: отсутствие рекламных вставок, воспроизведение на смартфоне с выключенным экраном и возможность скачивать треки для прослушивания без интернета. «VK Музыка» работает на компьютерах, мобильных устройствах и умных колонках с ассистентом «Маруся».
«Звук»
Сейчас «Звук» работает независимо, а до этого он назывался «СберЗвук» и принадлежал «Сберу», который создал его на основе сервиса Zvooq, запущенного выходцами из популярного в прошлом платного пиратского ресурса recs.ru.
«Звук» — чуть ли не единственный российский сервис, который предлагает lossless-звучание, то есть стриминг файлов со сжатием без потери качества. Он работает на компьютерах, смартфонах и устройствах, входящих в экосистему «Сбера» (умные колонки и телевизоры).
Для полноценного пользования «Звуком» нужна подписка «Прайм» за 199 рублей или «Прайм +» за 399 рублей в месяц. Пробный «Прайм» можно оформить бесплатно на месяц, но иногда появляются промокоды на три месяца, чего будет более чем достаточно для того, чтобы оценить, зайдёт вам этот сервис или нет.
Deezer
Deezer — французский сервис со свойственными ограничениями в РФ (поэтому опять же нужен иностранный аккаунт, иностранная карта или посредник и иностранный IP-адрес). Он играет музыку в MP3 с потоком 320 kbps или с CD-качеством (16 бит, 41100 Гц) и не лезет в Hi-Res. Помимо компьютеров, смартфонов и планшетов, устройств, которые нативно поддерживают Deezer, не так много, в основном это новые модели ресиверов и аудиоплееров.
Подписку на Deezer дешевле всего приобретать через турецкий аккаунт — так она обходится примерно в 110 рублей за месяц или 1100 рублей за год.
Apple Music
Apple Music, пожалуй, наиболее разношёрстный по качеству звучания сервис. Есть треки, сжатые с потерей качества, треки с качеством CD-уровня, Hi-Res и даже многоканальные в форматах Spatial Audio и Dolby Atmos. Печально, но для прослушивания композиций с максимальным недостаточно просто айфона с наушниками AirPods, нужен либо компьютер, либо специальное устройство с сертификацией от Apple (например, ЦАП или ресивер). Кроме того, передача звука через AirPlay урезает качество, даже если исходником является lossless-файл, поскольку поток дополнительно сжимается.
Как ни странно, Apple Music продолжает официально работать в России. Способов оплаты стало меньше из-за исчезновения Apple Pay, но можно пополнить счёт в Apple ID через мобильного оператора или подарочной картой и расплатиться этими деньгами за подписку. Несмотря на недавнее повышение стоимости подписки в разных странах, Россию это нововведение не затронуло — пользоваться сервисом можно по-прежнему за 169 рублей в месяц на одного или за 269 рублей в месяц на семью из шестерых.
Tidal
Tidal ценится среди аудиофилов, поскольку специализируется на высококачественном звучании Hi-Res.
Как и в случае с большинством других иностранных сервисов, для оформления платной подписки придётся поднапрячься или найти посредника, который за вознаграждение поможет с регистрацией аккаунта и оплатой. Стоимость подписки невысокая (около 100 рублей в месяц), но с недавних пор Tidal работает в России только с подменой геолокации, а это значит, что ещё придётся найти сервис, который обеспечит высокую скорость для приёма широкопоточных аудиофайлов.
Одна из фишек Tidal — издание альбомов в формате MQA (Маstеr Quаlity Audio) со звучанием, близким к тому, что получается на студийной мастер-ленте. Такие треки транслируются с потоком до 9216 kbps, поэтому каждый из них может весить около гигабайта, а то и больше.
Основым конкурентом Tidal в аудиофильской среде является Qobuz, но пользоваться им в России ещё труднее, поэтому он не особенно популярен.
Итоги
Очевидно, что слушать музыку можно бесплатно в соцсетях и не особо страдать по этому поводу. При наличии недорогой подписки на «Яндекс Музыку» или «VK Музыку» удобство прослушивания значительно повышается, а если у вас повышенные требования к ассортименту сервиса и качеству звучания, придётся заморочиться и найти способ оплатить подписку на иностранный сервис. «Звук» выделяется на фоне других российских сервисов: у него очень странный интерфейс (как всё у «Сбера»), но есть поддержка lossless-формата и довольно приличный по наполнению каталог.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым