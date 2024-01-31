Где слушать музыку в 2024 году? Сравнительный обзор музыкальных сервисов, доступных в России

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В последние пару лет ситуация с музыкальными сервисами в России стала хуже, запутаннее и сложнее — некоторые из них покинули российский рынок, а у оставшихся сильно сократился ассортимент, доступный к прослушиванию россиянам. Тем не менее остались способы пользоваться даже ушедшими сервисами, а чисто российские ищут способы добавить в свои каталоги релизы, которые они не могут лицензировать. Давайте посмотрим, что сейчас происходит на этом рынке: что предлагают все эти сервисы и на каких условиях.Spotify — самый популярный музыкальный сервис в мире, пользовавшийся до своего ухода большим успехом и в России. Сейчас в РФ не работают ни приложения, ни веб-версия Spotify, поэтому слушать в нём музыку на пробном тарифе или оформить премиум-подписку не прибегая к хитростям не получится. Но обходные пути всё же есть:— Установка взломанного приложения и регистрация иностранного аккаунта (например, с указанием США или Индии). После этого почти всеми возможностями Spotify можно пользоваться бесплатно, но нужно раз в две недели перелогиниваться в аккаунт с IP-адресом той страны, на которой он зарегистрирован.— Покупка премиум-подписки у посредников на онлайн-барахолках. Цены сильно варьируются: индивидуальная может стоить 300 рублей в месяц или 1800 рублей в год, а «семейная» на 10 человек сроком — 3700 рублей за 10 месяцев.Наполнение каталога Spotify сильно отличается в зависимости от региона подписки, поскольку музыканты и их издатели сами выбирают, где их музыка должна быть доступна. Качество сопоставимо с MP3 на максимальном битрейте, lossless-звучания нет, но присутствует киллер-фича Spotify Connect, которая позволяет синхронизировать Spotify на разных устройствах (например, можно включить музыку в браузере на компьютере и управлять ею со смартфона смартфоне или через приложение менять воспроизводящее устройство).«Яндекс Музыка» — самый популярный музыкальный сервис в России. С весны 2022 года его иностранный каталог заметно похудел, зато стали активнее продвигаться релизы российских музыкантов (с помощью чартов, подборок и выпуска эксклюзивных версий альбомов, на которых исполнители рассказывают что-нибудь о каждом треке).Подписка на «Яндекс Музыку» входит в состав подписки «Плюс», которая предоставляет множество преимуществ в сервисах «Яндекса». Индивидуальной нет, только семейная на четырёх человек за 299 рублей в месяц или 2490 рублей в год. За дополнительные 100 рублей в месяц можно включить доступ к аудиокнигам в сервисе «Букмейт». Можно значительно сэкономить, если покупать подписку на маркетплейсах или в магазинах электроники в период проведения распродаж, частично расплачиваясь бонусными баллами. Некоторые пользователи годами держатся на пробной подписке, всё время продлевая её промокодами или регистрируя новые аккаунты. Без неё качество звучания сильно урезано, а воспроизведение часто прерывается рекламой.В «Яндекс Музыке» есть «Моя волна» — система рекомендаций, работающая, по мнению многих, даже лучше, чем у Spotify. Это бесконечный поток композиций, среди которых с большой вероятностью можно услышать что-то новое, что вам понравится. Есть ещё одна малоизвестная, но довольно удобная особенность сервиса: если каких-то треков или релизов нет в «Яндекс Музыке», вы можете скачать их где-нибудь и загрузить в свой аккаунт, после чего они станут доступны персонально для вас с любых устройств.Качество звучания в «Яндекс Музыке» тоже сопоставимо с MP3 на максимальном битрейте, lossless тут не найти. К уникальным преимуществам можно отнести синхронизацию между разными устройствами, где работают сервисы «Яндекса» (компьютер, смартфон, телевизор, умные колонки).Как и в случае с любыми другими сервисами Google, жителям РФ запрещено оплачивать услуги YouTube Music, но желающие могут завести аккаунт, зарегистрированный на другую страну, и расплатиться иностранной банковской картой или через посредника.Подписка стоит по-разному в зависимости от страны и платы посреднику. Например, если оформлять напрямую в Турции, она обойдётся в 58 турецких лир в месяц на одного человека или 116 лир на семью из пятерых (170 или 340 рублей). Раз в месяц придётся заходить в аккаунт с IP-адреса той страны, на которую зарегистрирован аккаунт.YouTube Music построен на основе сервиса Google Play Music и содержит обширный каталог, дополненный контентом из YouTube. Звук стримится в формате AAC с шириной потока 256 kbps, что примерно соответствует самому качественному MP3.«VK Музыка» — отдельный сервис, но его можно рассматривать как добавление к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», поскольку он пополняется в том числе контентом, который выкладывают сами пользователи. У такого подхода есть как минусы, так и плюсы: многие треки выложены в ужасном качестве или не соответствуют названиям, но доступны очень редкие записи, никогда не издававшиеся официально или отозванные из дистрибуции в РФ по лицензионным соображениям. Впрочем, даже добавленные пользователями песни иногда исчезают по требованию правообладателей.Музыку в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» можно слушать бесплатно, но подписка за 159 рублей в месяц даёт преимущества: отсутствие рекламных вставок, воспроизведение на смартфоне с выключенным экраном и возможность скачивать треки для прослушивания без интернета. «VK Музыка» работает на компьютерах, мобильных устройствах и умных колонках с ассистентом «Маруся».Сейчас «Звук» работает независимо, а до этого он назывался «СберЗвук» и принадлежал «Сберу», который создал его на основе сервиса Zvooq, запущенного выходцами из популярного в прошлом платного пиратского ресурса recs.ru.«Звук» — чуть ли не единственный российский сервис, который предлагает lossless-звучание, то есть стриминг файлов со сжатием без потери качества. Он работает на компьютерах, смартфонах и устройствах, входящих в экосистему «Сбера» (умные колонки и телевизоры).Для полноценного пользования «Звуком» нужна подписка «Прайм» за 199 рублей или «Прайм +» за 399 рублей в месяц. Пробный «Прайм» можно оформить бесплатно на месяц, но иногда появляются промокоды на три месяца, чего будет более чем достаточно для того, чтобы оценить, зайдёт вам этот сервис или нет.Deezer — французский сервис со свойственными ограничениями в РФ (поэтому опять же нужен иностранный аккаунт, иностранная карта или посредник и иностранный IP-адрес). Он играет музыку в MP3 с потоком 320 kbps или с CD-качеством (16 бит, 41100 Гц) и не лезет в Hi-Res. Помимо компьютеров, смартфонов и планшетов, устройств, которые нативно поддерживают Deezer, не так много, в основном это новые модели ресиверов и аудиоплееров.Подписку на Deezer дешевле всего приобретать через турецкий аккаунт — так она обходится примерно в 110 рублей за месяц или 1100 рублей за год.Apple Music, пожалуй, наиболее разношёрстный по качеству звучания сервис. Есть треки, сжатые с потерей качества, треки с качеством CD-уровня, Hi-Res и даже многоканальные в форматах Spatial Audio и Dolby Atmos. Печально, но для прослушивания композиций с максимальным недостаточно просто айфона с наушниками AirPods, нужен либо компьютер, либо специальное устройство с сертификацией от Apple (например, ЦАП или ресивер). Кроме того, передача звука через AirPlay урезает качество, даже если исходником является lossless-файл, поскольку поток дополнительно сжимается.Как ни странно, Apple Music продолжает официально работать в России. Способов оплаты стало меньше из-за исчезновения Apple Pay, но можно пополнить счёт в Apple ID через мобильного оператора или подарочной картой и расплатиться этими деньгами за подписку. Несмотря на недавнее повышение стоимости подписки в разных странах, Россию это нововведение не затронуло — пользоваться сервисом можно по-прежнему за 169 рублей в месяц на одного или за 269 рублей в месяц на семью из шестерых.Tidal ценится среди аудиофилов, поскольку специализируется на высококачественном звучании Hi-Res.Как и в случае с большинством других иностранных сервисов, для оформления платной подписки придётся поднапрячься или найти посредника, который за вознаграждение поможет с регистрацией аккаунта и оплатой. Стоимость подписки невысокая (около 100 рублей в месяц), но с недавних пор Tidal работает в России только с подменой геолокации, а это значит, что ещё придётся найти сервис, который обеспечит высокую скорость для приёма широкопоточных аудиофайлов.Одна из фишек Tidal — издание альбомов в формате MQA (Маstеr Quаlity Audio) со звучанием, близким к тому, что получается на студийной мастер-ленте. Такие треки транслируются с потоком до 9216 kbps, поэтому каждый из них может весить около гигабайта, а то и больше.Основым конкурентом Tidal в аудиофильской среде является Qobuz, но пользоваться им в России ещё труднее, поэтому он не особенно популярен.Очевидно, что слушать музыку можно бесплатно в соцсетях и не особо страдать по этому поводу. При наличии недорогой подписки на «Яндекс Музыку» или «VK Музыку» удобство прослушивания значительно повышается, а если у вас повышенные требования к ассортименту сервиса и качеству звучания, придётся заморочиться и найти способ оплатить подписку на иностранный сервис. «Звук» выделяется на фоне других российских сервисов: у него очень странный интерфейс (как всё у «Сбера»), но есть поддержка lossless-формата и довольно приличный по наполнению каталог.