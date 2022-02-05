Обои

Сегодня у нас внеочередная подборка обоев. Выпуск посвящен изображениям, которые создал блогер The Basic Apple Guy. Всего в этой заметке четыре набора картинок с комплектующими MacBook Pro 14 и 16 2021 года, а также с аппаратным обеспечением iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
По словам автора, 14-дюймовый MacBook состоит из 3485 компонентов, а 16-дюймовый — из 3624. На обоях с начинкой iPhone 13 Pro и 13 Pro Max хорошо заметны чип A15 Bionic, вибромотор Taptic Engie, аккумулятор и многое другое. Все изображения подогнаны по разрешения экранов оригинальных устройств, но их можно использовать и с другими моделями гаджетов.

Обои

Обои

Обои

Изображения представлены для ознакомления, а скачать их в оригинальном разрешении вы сможете по ссылке ниже. Все остальные наши выпуски ищите по тегу «Обои».

Ссылки для скачивания обоев (Telegram):

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение.
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
  • Нажмите кнопку поделиться.
  • Выберите «Сохранить изображение».
Как скачать обои


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