Сегодня у нас внеочередная подборка обоев. Выпуск посвящен изображениям, которые создал блогер The Basic Apple Guy. Всего в этой заметке четыре набора картинок с комплектующими MacBook Pro 14 и 16 2021 года, а также с аппаратным обеспечением iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
Изображения представлены для ознакомления, а скачать их в оригинальном разрешении вы сможете по ссылке ниже. Все остальные наши выпуски ищите по тегу «Обои».
Ссылки для скачивания обоев (Telegram):
Как скачать обои из Telegram
- Выберите нужное изображение.
- Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу.
- Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска.
- Нажмите кнопку поделиться.
- Выберите «Сохранить изображение».
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