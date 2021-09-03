В сети опубликовали фотоснимки, претендующие на победу в конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2021. За звание победителя будут бороться самые забавные и курьезные фотоснимки животных.
Организатор конкурса Пол Джойсон-Хикс сообщил, что «Премия» проводится в первую очередь в гуманитарных целях — он хочет ежегодно привлекать внимание людей к вопросам охраны дикой природы.
Организатор конкурса Пол Джойсон-Хикс сообщил, что «Премия» проводится в первую очередь в гуманитарных целях — он хочет ежегодно привлекать внимание людей к вопросам охраны дикой природы.
«Дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить» — говорит он
Комитет «Премии комедийной фотографии природы» отобрал 42 фотоснимка из почти семи тысяч, которые прислали фотографы со всего мира. Участникам удалось «поймать» невероятные моменты — на фотографиях можно увидеть танцующих медведей и кенгуру, голубя-лузера, сердитого скворца, кунг-фу-мартышку, приветливую муху и других забавных животных.
Голубь-лузер
Танцующие кенгуру
«Мы слишком хороши для этого пляжа»
Хихикающий тюлень
Удивленная выдра
Пингвин-режиссер
Приветливая муха
Сердитый скворец
«Ой!»
Кунг-фу-мартышка
Недоумевающий пеликан
Премия «Комедийной фотографии была учреждена тем самым Полом Джойсоном-Хиксом вместе с Томом Салламом в 2015 году.
Голубь-лузер
Танцующие кенгуру
«Мы слишком хороши для этого пляжа»
Хихикающий тюлень
Удивленная выдра
Пингвин-режиссер
Приветливая муха
Сердитый скворец
«Ой!»
Кунг-фу-мартышка
Недоумевающий пеликан
Премия «Комедийной фотографии была учреждена тем самым Полом Джойсоном-Хиксом вместе с Томом Салламом в 2015 году.
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