В сети опубликовали фотоснимки, претендующие на победу в конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2021. За звание победителя будут бороться самые забавные и курьезные фотоснимки животных.



Организатор конкурса Пол Джойсон-Хикс сообщил, что «Премия» проводится в первую очередь в гуманитарных целях — он хочет ежегодно привлекать внимание людей к вопросам охраны дикой природы.



«Дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить» — говорит он







Голубь-лузер





Танцующие кенгуру





«Мы слишком хороши для этого пляжа»





Хихикающий тюлень





Удивленная выдра





Пингвин-режиссер





Приветливая муха





Сердитый скворец





«Ой!»





Кунг-фу-мартышка





Недоумевающий пеликан



Премия «Комедийной фотографии была учреждена тем самым Полом Джойсоном-Хиксом вместе с Томом Салламом в 2015 году. Комитет «Премии комедийной фотографии природы» отобрал 42 фотоснимка из почти семи тысяч, которые прислали фотографы со всего мира. Участникам удалось «поймать» невероятные моменты — на фотографиях можно увидеть танцующих медведей и кенгуру, голубя-лузера, сердитого скворца, кунг-фу-мартышку, приветливую муху и других забавных животных.Премия «Комедийной фотографии была учреждена тем самым Полом Джойсоном-Хиксом вместе с Томом Салламом в 2015 году.





