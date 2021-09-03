Конкурс

В сети опубликовали фотоснимки, претендующие на победу в конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards 2021. За звание победителя будут бороться самые забавные и курьезные фотоснимки животных.

Организатор конкурса Пол Джойсон-Хикс сообщил, что «Премия» проводится в первую очередь в гуманитарных целях — он хочет ежегодно привлекать внимание людей к вопросам охраны дикой природы.
«Дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить» — говорит он
Комитет «Премии комедийной фотографии природы» отобрал 42 фотоснимка из почти семи тысяч, которые прислали фотографы со всего мира. Участникам удалось «поймать» невероятные моменты — на фотографиях можно увидеть танцующих медведей и кенгуру, голубя-лузера, сердитого скворца, кунг-фу-мартышку, приветливую муху и других забавных животных. 

Голубь
Голубь-лузер

Кенгуру
Танцующие кенгуру

Пингвины
«Мы слишком хороши для этого пляжа» 

Тюлень
Хихикающий тюлень

Выдра
Удивленная выдра

Пингвины
Пингвин-режиссер

Муха
Приветливая муха 

Скворец
Сердитый скворец

Обезьяна
«Ой!» 

Мартышка
Кунг-фу-мартышка

Пеликан
Недоумевающий пеликан

Премия «Комедийной фотографии была учреждена тем самым Полом Джойсоном-Хиксом вместе с Томом Салламом в 2015 году. 



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Comedy Wildlife Photo Comedy Wildlife Photo

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