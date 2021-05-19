На своей ежегодной презентации I/O Google рассказала о новых функциях своих облачных сервисов. В частности, несколько обновлений получил и «Google Фото». Теперь в облачном менеджере фотографий появилась возможность спрятать конфиденциальные фотографии.
Речь идет о функции «Заблокированная папка». С её помощью можно скрыть из общей ленты фотографий отдельные снимки, которые их владелец хочет уберечь от посторонних глаз. Папку со скрытыми фотографиями можно защитить при помощи пароля или отпечатка пальца. На презентации Google продемонстрировала эту возможность на примере родителей, которые купили своим детям щенка и не хотели раскрыть секрет раньше времени. Однако подобная возможность окажется полезной не только для родителей — даже отдав другому человеку смартфон, чтобы показать несколько фотографий, теперь можно не переживать, что он увидит «слишком много». Функция сначала появится на смартфонах Pixel, а до конца 2021 года — на всех Android-устройствах.
Стоит упомянуть, что iOS довольно давно позволяет скрыть отдельные фотографии из общей ленты, однако не дает возможности запаролить папку со скрытыми снимками. Ее можно только убрать из списка папок в программе «Фото», однако эта настройка никак не защищена и, при желании, любой может включить отображение скрытого альбома и просмотреть его.
Ранее Google предупреждал, что «Фото» скоро перестанет безлимитно и бесплатно хранить фотографии и видео в оригинальном качестве. Уже с 1 июня 2021 года архив синхронизированных с сервисом альбомов начнет занимать место в Google Drive, что вынудит многих пользователей сервиса выбирать — либо оплачивать подписку на дополнительное пространство в облаке, либо подыскивать другой сервис для своих фотографий. По умолчанию Google предоставляет пользователям Drive 15Гб облачного хранилища без дополнительной платы.
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