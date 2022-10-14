iOS 16 Google

«Google Карты», Gmail и Chrome классно обновились специально для iOS 16

Олег

iOS 16


Компания Google завершила развертывание свежих обновлений своих фирменных утилит для iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.

Согласно источнику, речь идет о нескольких приложениях от Google, которые получили совершенно новые виджеты специально для кастомизируемого экрана блокировки iOS 16. Обновления вышли для одноименного приложения Google, а также утилит Gmail, «Карты», Chrome, News и Drive.

Например, в приложении Google версии 233.0 можно найти следующие виджеты для обновленного локскрина:
  • Поисковая строка
  • Голосовой поиск
  • «Google Объектив»
  • Ярлыки быстрого доступа к различным возможностям объектива.
Google

Google Maps в версии 6.40 предлагают такие виджеты локскрина:
  • Предложения быстрого доступа к частым поездкам
  • Поиск учреждений в картах.
Google

Похожие виджеты, специально адаптированные для локскрина iOS 16 можно найти и в остальных приложениях Google. Чтобы попробовать апдейты, обновите приложения Google до последней версии, потом удерживайте палец на экране блокировки и нажмите «Настроить». 

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Источник:
MacRumors
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