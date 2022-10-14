«Google Карты», Gmail и Chrome классно обновились специально для iOS 16

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Компания Google завершила развертывание свежих обновлений своих фирменных утилит для iOS 16. Об этом сообщает MacRumors.Согласно источнику, речь идет о нескольких приложениях от Google, которые получили совершенно новые виджеты специально для кастомизируемого экрана блокировки iOS 16. Обновления вышли для одноименного приложения Google, а также утилит Gmail, «Карты», Chrome, News и Drive.Например, в приложении Google версии 233.0 можно найти следующие виджеты для обновленного локскрина:Google Maps в версии 6.40 предлагают такие виджеты локскрина:Похожие виджеты, специально адаптированные для локскрина iOS 16 можно найти и в остальных приложениях Google. Чтобы попробовать апдейты, обновите приложения Google до последней версии, потом удерживайте палец на экране блокировки и нажмите «Настроить».