Sony просит разработчиков подготовить игры для PS5 Pro к лету

Фархад
PS5 Pro

Японский производитель игросодержащих продуктов Sony готовится выпустить свою самую мощную консоль PlayStation 5 Pro уже к концу этого года. Журналистам The Verge удалось подтвердить эту информацию и получить полный список характеристик девайса.

Источник отмечает, что Sony уже просит разработчиков обеспечить совместимость их игр с будущей консолью, уделяя особое внимание улучшению трассировки лучей. Судя по всему, PlayStation 5 Pro с кодовым названием Trinity получит более мощный графический процессор и немного более разогнанный процессор. Sony даже предложила студиям обозначать совместимые игры отметкой PS5 Pro Enhanced.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Ожидается, что рендеринг графического процессора на PS5 Pro будет примерно на 45% быстрее, чем на обычной PlayStation 5. Кроме того, PS5 Pro получит более быструю память, которая будет работать на скорости до 576 ГБ/с. Для сравнения в текущей PS5 память работает со скоростью 448 ГБ/с.

Среди прочих улучшений — больший доступ к общей системной оперативной памяти и поддержка нового апскейлинга Sony PlayStation Spectral Super Разрешение (PSSR). Кстати, Sony заявляет, что при масштабировании изображения с 1080p до 4K задержка составит около 2 мс. В будущем компания планирует наконец-то реализовать обещанную в 2020 году поддержку разрешения 8K.

Официальный анонс PS5 Pro может состояться в августе-сентябре этого года, а в продажу консоль поступит к концу осени.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
PlayStation слила консольный эксклюзив «Призрак Цусимы» на ПК
В Steam появилось новое драконовское ограничение для геймеров из России
Теперь для олигархов: Sony снова задрала цены в турецком PlayStation Store

Рекомендации

Рекомендации

Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка
Все телевизоры Samsung лишатся одной из главных функций
От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Esthet
+1862
Esthet
А к ps5 не?
час назад в 13:00
#