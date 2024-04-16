Sony просит разработчиков подготовить игры для PS5 Pro к лету

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Японский производитель игросодержащих продуктов Sony готовится выпустить свою самую мощную консоль PlayStation 5 Pro уже к концу этого года. Журналистам The Verge удалось подтвердить эту информацию и получить полный список характеристик девайса.Источник отмечает, что Sony уже просит разработчиков обеспечить совместимость их игр с будущей консолью, уделяя особое внимание улучшению трассировки лучей. Судя по всему, PlayStation 5 Pro с кодовым названием Trinity получит более мощный графический процессор и немного более разогнанный процессор. Sony даже предложила студиям обозначать совместимые игры отметкой PS5 Pro Enhanced.Ожидается, что рендеринг графического процессора на PS5 Pro будет примерно на 45% быстрее, чем на обычной PlayStation 5. Кроме того, PS5 Pro получит более быструю память, которая будет работать на скорости до 576 ГБ/с. Для сравнения в текущей PS5 память работает со скоростью 448 ГБ/с.Среди прочих улучшений — больший доступ к общей системной оперативной памяти и поддержка нового апскейлинга Sony PlayStation Spectral Super Разрешение (PSSR). Кстати, Sony заявляет, что при масштабировании изображения с 1080p до 4K задержка составит около 2 мс. В будущем компания планирует наконец-то реализовать обещанную в 2020 году поддержку разрешения 8K.Официальный анонс PS5 Pro может состояться в августе-сентябре этого года, а в продажу консоль поступит к концу осени.