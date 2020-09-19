Picture in Picture in iOS 14 stopped working on iPhone for videos on YouTube’s website. YouTube videos embedded elsewhere still work fine. pic.twitter.com/8vTFy4u3Ut — Eric Slivka (@eslivka) September 18, 2020







Apple добавила в iOS 14 функцию «Картинка в картинке», позволяющую смотреть видео в небольшом экране поверх других окон. Приложение YouTube для мобильной операционной системы Apple не поддерживает этот режим, но до вчерашнего дня существовал обходной путь, позволяющий использовать эту функцию, просматривая видео в Safari.Сообщается, что возможность использовать «картинку в картинке» на мобильной версии сайта перестала работать. Нажатие на кнопку режима во время полноэкранного просмотра сворачивает плеер на секунду, но после этого сразу разворачивается сайт сервиса.Сайт Macrummors отмечает, что «картинка в картинке» работает с сайта YouTube на iPad, а также этот режим включается во время воспроизведения встроенных видео на других ресурсах. На данный момент есть еще обходной путь — запросить в Safari настольную версию сайта YouTube. В таком случае режим «картинка в картинке» еще поддерживается.Пользователи подписки YouTube Premium рассказали, что у них видео в режиме окна запускается без проблем, а это может означать, что Google преднамеренно блокирует функции «картинка в картинке», подталкивая пользователей к оформлению подписки.