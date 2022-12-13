Google откладывает запрет на блокировку рекламы в Chrome

Компания Google откладывает внедрение Manifest V3 в своем браузере Chrome. Об этом пишет ArsTechnica.
Ранее мы уже рассказывали о том, что Google пообещала внедрить в Chrome новую систему расширений Maniofest V3 с января 2023 года. Главная особенность этой системы — невозможность блокировки рекламы. Иными словами, пользователь больше не сможет эффективно использовать расширения Chrome, фильтрующие рекламу в браузере. Бета-тестирование Manifest V3 началось в январе 2021 года, но «старый-добрый» Manifest V2 всё еще поддерживается.
Теперь же стало известно, что Google откладывает внедрение новой системы расширений в релиз Chrome. В январе Manifest V3 не появится у пользователей браузера. Новый срок реализации проекта пока не назван, но команда Chrome пообещала раскрыть детали миграции с Manifest V2 на V3 до марта 2023 года.
Основная проблема нововведения в том, что оно ограничивает размеры списков URL-адресов — добавить можно не более 30 000 штук. При этом стандартный блокировщик рекламы включает в себя от 300 000 правил фильтрации. Эксперты говорят, что таким обходным путем Google хочет намеренно снизить эффективность блокировки рекламы и отучить пользователей от таких расширений.
Ранее мы рассказали о новой функции в Chrome, которая очень поможет любителям «миллиона открытых вкладок».